Assises de Loire-Atlantique : "les conséquences des violences conjugales sur les enfants sont à long terme"

Le procès du meurtrier présumé d'un éducateur sur l'Ile de Nantes entre ce lundi dans son troisième jour. L'avocat de l'enfant qui se trouve au centre du dossier devrait prendre la parole cet après-midi.

Elle s'appelle Maya, elle a 5 ans et elle est rayonnante. Difficile quand on la voit de croire que cette enfant a vu l'impensable. Elle avait trois ans quand sa mère l'amène à Nantes dans les locaux de l'aide à l'enfance pour une rencontre médiatisée avec son père. Celui-ci en avait perdu la garde en raison de violences conjugales à répétition.

Ce jour-là, le 19 mars 2015, l'entretien n'a pas lieu. Son père agresse sa mère avec un couteau, l'éducateur s'interpose et reçoit un coup fatal. Sa mère est poursuivie en pleine rue et s'effondre au sol poignardée à quatre reprises. Maya n'assiste pas à l'audience, mais elle est représentée par un avocat qui va porter sa parole.

Je vais essayer de rendre compte de ses difficultés et de la manière dont on peut envisager l'avenir pour elle. Les conséquences des violences conjugales sur les enfants sont à long terme. Car la violence exercée contre un père ou une mère choque et rend l'enfant extrêmement fragile.