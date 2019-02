Assises de Meurthe-et-Moselle : jusqu'à 30 ans de réclusion requis pour viols et actes de torture et de barbarie

L'heure des réquisitions au procès pour viols et actes de torture et de barbarie devant les Assises de Meurthe-et-Moselle à Nancy. Les faits s'étaient déroulés à Verdun en 2015. L'avocat général a réclamé des peines allant de 7 à 30 ans de réclusion criminelle pour les six accusés.

Nancy, France

Dernière ligne droite dans le procès de sept personnes pour séquestration, viols, actes de torture et de barbarie sur une jeune femme de 20 ans en 2015 à Verdun. L'heure était aux réquisitions ce jeudi devant la cour d'Assises de Meurthe-et-Moselle à Nancy. L'avocat général a requis des peines allant de 7 ans de prison à 30 années de réclusion criminelle à l'encontre de six des sept accusés. Le dernier sera jugé ultérieurement pour non-assistance à personne en danger.

Des peines exemplaires en ce qui concerne trois des accusés, considérés comme les plus impliqués et les organisateurs des violences infligées à la victime. Le parquet a réclamé 30 années de réclusion assorties d'une période de sûreté de 20 ans. Douze ans ont été réclamés contre deux hommes accusés d'avoir participé aux viols. Enfin, l'avocat général a requis sept ans contre une jeune fille qui a assisté aux violences sans les dénoncer.

"Justice de la vengeance"

Laëtitia Dupont, est considérée comme la tête pensante et la plus violente du groupe. C'est notamment chez elle que se sont déroulés les principaux faits. 30 ans de prison, assortis d'une période de sûreté de 20 ans, c'est disproportionné dénonce son avocat, Maître Etienne Mangeot :

"C'est une peine énorme. J'ai eu l'occasion de plaider dans des affaires similaires, on n'atteignait pas ces niveaux de peine. J'ai l'impression qu'on est dans une justice de la vengeance. On a une victime qui a la vie broyée, et comme on a une victime qui a la vie broyée, il faut broyer la vie de ceux qui sont dans le box."

Parole aux avocats de la défense ce jeudi après-midi avant le verdict ce vendredi.