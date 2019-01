Procès des tortionnaires présumés de Verdun : la personnalité des accusés sur le gril

Sept personnes, quatre hommes et trois femmes, sont jugées depuis lundi devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle. Elles sont accusées d'avoir commis des actes de tortures et barbaries sur une jeune fille vulnérable à Verdun au début de l'année 2015.

Nancy, France

Comment et surtout pourquoi un groupe de jeunes adultes s'est il rendu coupable d'actes les plus sordides qui soient, en séquestrant, torturant, et violant une jeune fille fragile à Verdun au début de l'année 2015. C'est que tente de savoir la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle depuis lundi.

Ils sont sept dans le box des accusés, quatre hommes et trois femmes, impliqués à de degrés différents dans les faits qu'on leur reproche. L'audience de ce mardi a été essentiellement consacrée à la personnalité des accusés et le moins que l'on puisse dire, c'est que les profils se ressemblent.

Des parcours de vie chaotiques

Tous partagent en effet un point commun : un parcours de vie chaotique. Sur les sept mis en cause, cinq ont été placés en famille d'accueil lorsqu'ils étaient enfants. L'un d'eux dira même à la barre : "J'ai été élevé comme un bâtard. Ma mère est morte mais je m'en fous, elle ne s'est pas occupée de moi".

L'affaire a nécessité quatre ans d'instruction © Radio France - Mohand Chibani

Les enquêtes de personnalités révèlent également des parcours scolaires en dents de scie. Dans le groupe, seuls deux d'entre-eux sont allés jusqu'au CAP, les autres ont interrompu leur scolarité très tôt. Au moment des faits, aucun des accusés ne travaillaient. Ils vivaient tous des minimas sociaux et consommaient d'importantes quantités de drogue et d'alcool.

Sur le plan psychologique ensuite, les experts soulignent d'importantes carences affectives associés à une déficience intellectuelle compromettant leur capacité d'intégration et d'adaptation sociale.

Ce cocktail explosif pourrait expliquer en partie les faits sans les excuser, car aucun des accusés ne souffrent de problèmes psychiatriques. Ils sont donc tous accessibles à une sanction pénale.

Maître Etienne Mangeot et Maître Samira Boudiba défendent les deux principales accusées © Radio France - Mohand Chibani

Vous avez fait de moi un monstre! L'une des accusées s'adresse à ses parents

L'un des moments forts de l'audience de ce mardi est intervenu lorsque la maman de Laetitia, l'une des accusées, a été amenée à témoigner par visioconférence. La dame, en pleurs, raconte que sa fille a eu une belle enfance mais qu'elle a été obligée de la placer car Laetitia était devenue violente.

L'avocat général lui demande alors - "Pensez-vous que Laetitia soit capable de torturer ou de violer quelqu'un?". "Torturer oui, mais violer non!" répond la mère. "Donc, ce qui s'est passé ne vous étonne pas ?"-"Non pas du tout!".

L'échange fait bondir Laetitia qui souhaite réagir - "Bonjour Maman! comme tu vois, je suis dans le box des accusés et j'ai une question à te poser. Pourquoi m'avez-vous placée dans un foyer d'handicapés dès mon enfance?

Vous avez fait de moi un monstre (...) tu m'as toujours dit que je n'étais pas une enfant désirée et que si tu en avais eu la possibilité, tu m'aurais jeté dans les chiottes en tirant la chasse (...) tu m'as volé ma vie, je suis un déchet de la société, c’est pour ça que je suis dans le box des accusés aujourd’hui". Laetitia se rassoit et pleure à son tour.

Le procès doit durer jusqu'au 8 février.