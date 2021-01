Assises de Savoie : deux Italiens jugés pour avoir provoqué la mort d'un octogénaire en lui volant sa chaîne

En juillet 2017 à La Rochette, en Savoie, un homme de 83 ans a perdu la vie après un vol à l'arraché. L'auteur présumé et sa complice comparaissent ce lundi 18 janvier à Chambéry.

Ce lundi 18 janvier, si les aléas du Covid-19 ne le perturbent pas, va se tenir le procès à Chambéry du couple d'Italiens qui a provoqué la mort d'un octogénaire à la Rochette en juillet 2017. L'homme est accusé de "vol avec violence ayant entraîné la mort". Sa petite amie de l'époque de "complicité".

Mort pour un bijou de 200 euros

Guy Contat, 83 ans, est mort des suites d'un vol à l'arraché pour une chaîne en or qu'il portait autour du cou. Il a été bousculé, malmené et est tombé sur la tête. Il décède cinq jours plus tard à l'hôpital. Mort pour un bijou, une chaîne estimée à 200 euros. Le butin est dérisoire.

Les voleurs sont originaires de Bussoleno, près de Turin. Lui a 25 ans, elle 20 ans. Il arrache le bijou, elle l'attend dans la voiture, le couple prend la fuite. Très vite, leur Citroën C2 noire est signalée par des témoins. Un radar la flashe.

Flashés deux fois, arrêtés quatre mois plus tard

Les enquêteurs attendent le retour du couple en France, ils privilégient une arrestation sur notre territoire. La jeune femme travaille dans un hôtel de Modane, près de la frontière. Elle va forcément revenir.

Ce sont décidemment les excès de vitesse qui causent leur perte. Quatre mois après le vol dramatique, ils sont signalés car la Citroën est à nouveau flashée par la brigade motorisée de Modane. Le couple est interpellé. La petite délinquance servirait à financer l'achat de produits stupéfiants.

Plus de trois ans et demi sont passés. Il était en détention à Aiton, en Savoie, elle à Bonneville, en Haute-Savoie. Ils vont se revoir ce lundi 18 janvier devant les jurés de la cour d'assises de Savoie, dans le palais de justice de Chambéry. Peut-être auront-ils eu le temps de mesurer le drame qu'ils ont provoqué ?