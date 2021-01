Assises de la Savoie : trente ans de prison pour l'homme qui a tué son ex-compagne à Montmélian

La Cour d'assise de la Savoie à Chambéry a condamné à 30 ans de prison, dont 20 incompressibles, Alberto Cortada, 63 ans, jugé pour avoir assassiné en abattant à bout portant son ex-compagne devant le lieu de travail de celle-ci, en 2017 à Montmélian, en Savoie. Trente ans auparavant, il avait déjà été condamné pour avoir étranglé et tué une autre femme qui le quittait, en 1988 à Turin.

Alberto Cortada a également l'interdiction de posséder une arme pendant 15 ans, et est désormais inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (FIJAIS). Pendant son procès, qui a duré trois jours à Chambéry, le condamné a fait valoir son droit au silence et n'a pas répondu aux questions du juge. Il avait déjà refusé de participer à la reconstitution du crime.