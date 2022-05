Assises de Tarbes : une nounou condamnée à cinq ans de prison pour avoir secoué un nourrisson

Après deux jours de procès, la cour d'assises des Hautes-Pyrénées a condamné l'accusée à cinq ans de prison dont quatre ferme. La nourrice était jugée pour avoir secoué un petit garçon d'à peine six mois en mars 2016.

La cour d'assises de Tarbes a rendu son verdict ce mardi 17 mai. La nourrice âgée d'une cinquantaine d'années qui était jugé depuis lundi a été condamnée. Elle avait reconnu avoir secoué un bébé qu'elle gardait à Vic-en-Bigorre. Les faits datent du 1er mars 2016. La nounou écope d'une peine de cinq ans de prison dont quatre ferme pour "violence suivie de mutilation ou infirmité permanente sur un mineur de moins de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime". C'est moins que les sept ans requis par l'avocat général. Les experts ont constaté que l'enfant présente une infirmité d'au moins 30%.

Des aveux et des excuses

Après six années de silence, l'accusée avait finalement avoué avoir secoué le petit garçon lors du premier jour du procès. Elle a confié avoir été particulièrement "excédée" le jour où cela s'était produit. Même si la femme était jugée pour ces faits du 1er mars 2016, des analyses ont révélé la présence d'un hématome antérieur laissant supposer qu'il y a pu avoir d'autres épisodes de secouement. Le dernier jour du procès a été marqué par les excuses de la nourrice qui s'est adressée directement aux parents du bébé : "Il me manque, j'aimerais le prendre dans mes bras et pouvoir lui dire pardon, j'espère qu'il se reconstruira." L'avocate de l'accusée a annoncé ne pas vouloir faire appel.