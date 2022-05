Assises de Tarbes : la nourrice accusée reconnaît avoir secoué le bébé d'à peine six mois

Le procès sur une affaire de bébé secoué s'est ouvert ce lundi à la cour d'assises des Hautes-Pyrénées, à Tarbes. Les faits datent de 2016, sur un nourrisson d'à peine 6 mois, chez une nourrice à Vic-en-Bigorre. L'accusée est une femme de 53 ans, jugée pour "violence suivie de mutilation ou infirmité permanente sur un mineur de moins de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime". Le procès se tient sur deux jours, le verdict est attendu mardi en fin de journée.

Les parents du petit garçon victime ont pris la parole ce lundi. Le père et la mère de l'enfant ont pu dire leur douleur à la barre, d’autant plus que l’accusée a reconnu avoir secoué leur bébé. "On en était certains à 99% mais ça fait du bien de l’entendre" commente simplement le papa. Ce père pudique se souvient de ce jour, le 1er mars 2016, à Vic-en-Bigorre : "J’ai vu mon enfant qui n’était plus mon enfant, il ne m’a pas regardé".

Une vie d'enfant gâchée

La mère ajoute que leur bébé "transpirait, il était très blanc, très froid, comme une poupée avec les yeux fixes". Heureusement, l'enfant a survécu mais a longtemps enchaîné les rendez-vous chez les médecins : psy, kiné, psychomotricien, etc. Selon ses parents, force est de constater qu'aujourd'hui il ne peut pas faire ce que d’autres enfants de son âge font : du toboggan, du vélo avec petites roues.

"Qu’attendez vous de ce procès ?" demande la présidente de la cour d'assises, Dominique Coquizart. Le père répond : "J’attends que l’accusée soit punie par rapport à la vie gâchée de mon fils, [...] ça fait partie de la reconstruction". Sa compagne confie qu’elle culpabilise encore beaucoup de ne pas avoir senti que son garçon n’était pas bien chez cette nounou. Le couple, très digne devant les juges, dit aussi attendre la fin du procès pour sensibiliser sur le syndrome du bébé secoué.

La nourrice reconnaît les faits et parle de son parcours difficile

L'accusée est âgée d'une cinquantaine d'années et a confié à la cour qu'elle avait été abandonnée par sa mère à la naissance. Elle évoque aussi le climat de violence dans lequel elle a grandi et le viol subi à son adolescence. Concernant son parcours professionnel, elle est diplômée d'un CAP coiffure et a exercé le métier d'assistante maternelle jusqu'à ce qu'elle perde l'agrément.

Elle a reconnu avoir secoué le petit garçon qu'elle gardait au mois de mars 2016, âgé de cinq mois et trois semaines. "J'étais tellement excédée ce jour-là, surtout à ce moment-là", lâche en sanglotant la nourrice dans le box des accusés. "C'était mon corps, mais ce n'était pas moi, explique la femme. Malgré ce qui s'est passé, je trouve ça horrible. Même si j'ai de la prison, je m'en fous parce que je sais que je le mérite. C'est ma dette."