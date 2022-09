Assises de Vesoul : deux frères jugés pour la mort d'un simple spectateur de leur bagarre, à Belfort

C'était le 7 juillet 2016, le soir de la demi-finale de l'Euro de football, entre l'Allemagne et la France. Il y avait beaucoup de monde, ce soir-là, à la terrasse du bar, le Saint-Christophe, sur la place d'Armes, à Belfort, pour célébrer la victoire des Bleus. Mais la fête a viré au drame, à cause d'une bagarre. Un homme a perdu la vie, alors qu'il était simple spectateur des faits.

La bagarre avait éclaté, juste à côté de lui, sur la terrasse du café, entre trois militaires et les deux prévenus, deux frères âgés d'une vingtaine d'années et habitants de Belfort, une bagarre extrêmement violente.

Une table en plein visage

Les deux groupes se jettent des chaises. Le plus jeune des deux frères s'empare alors d'une table, la lance et atteint la victime, tranquillement assise en terrasse. L'homme de 62 ans est touché à la tête. Cet habitant de Plancher-les-Mines décèdera quelques heures plus tard, aux urgences du CHU de Besançon.

Les trois militaires ont déjà été jugés. Ce lundi, il n'y a que les deux frères qui sont dans le box des accusés : l'aîné pour violence en réunion et le plus jeune pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il a déjà purgé un an de détention provisoire. Six ans après les faits, il risque quinze ans de réclusion criminelle.

Le procès doit durer deux jours. Le verdict est attendu, ce mardi soir.