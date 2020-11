Assises de Vesoul: le procès de Jonathan Daval, un procès hors normes et masqué

C’est justement parce que l’affaire Daval a passionné la France entière avec une couverture médiatique au niveau national que le ministère de la justice l’a classé « Grand Procès ».

Concrètement il s’agit de ne pas laisser la juridiction de Vesoul gérer seule cet événement. Il y a donc un appui logistique et financier pour le tribunal de Vesoul. De nombreuses réunions ont eu lieu en amont, avec les services de la justice, la ville de Vesoul, les forces de sécurité et la préfecture de Haute-Saône.

Tout est anticipé et calibré : sécurité publique, sanitaire, circulation, etc. Il s'agit de recevoir en toute sécurité une centaine de personnes entre journalistes, avocats et parties civiles.

Un procès filmé, mais pas enregistré.

Le fait d’être classé Grand Procès, un budget spécifique est alloué pour toutes ces dépenses supplémentaires. Ainsi, le procès sera filmé en direct, mais il n’y aura pas d’enregistrement pour la postérité. Il s’agit juste de déporter les images dans deux autres salles pour permettre aux 41 médias accrédités de suivre les débats, tout le monde ne peut pas tenir dans la salle d’assises du palais de justice historique de Vesoul.

Les allées et venus dans le palais de justice sont donc limitées au strict minimum. Ne pourront circuler que les personnes qui disposeront d'un badge les y autorisant.

La salle d'assises de Vesoul © Radio France - Jean-François Fernandez

Pour éviter la cohue que l'ont peu voir à la fin de certains procès avec une forêt de micros et de caméras autour des différents protagonistes à leur sortie d'audience, les interviews et photos sont interdites dans l'enceinte du palais de justice. Une tente va être installée sur le parking devant le tribunal, c'est seulement à l'extérieur que les journalistes pourront faire leurs directs et interviews.

Le maire de Vesoul avait proposé à quelques restaurants situés dans un périmètre proche du palais de justice de pouvoir bénéficier d'une autorisation exceptionnelle de pouvoir recevoir ce public pour les repas du midi et du soir, mais la préfecture n'a pas retenu cette possibilité.

La préfecture explique que : "les indicateurs de contrôle de l'épidémie toujours à la hausse sur le département de la Haute-Saône avec un taux d’incidence qui s’élève désormais à 486 nouveaux cas pour 100 000 habitants, ne permettent d’envisager aucune dérogation à la réglementation en vigueur".

Pas de public, et le masque obligatoire.

La situation sanitaire en France ajoute encore une couche à la complication. Des vitres de plexiglas sont en cours d'installation pour assurer les mesures barrières lorsque les distances réglementaires ne peuvent être observées.

Pour cause de confinement, il n’y aura pas de public à ce procès, ce qui est exceptionnel pour un procès d’assises où d’ordinaire les débats sont justement publics.