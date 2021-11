Assises des Bouches-du-Rhône : le jeune pyromane d'Istres ressort libre de son procès

Le jeune pyromane d'Istres jugé pour avoir délibérément allumé 13 feux en 2017 est condamné par la cour d'Assises des Bouches-du-Rhône à cinq ans de prison dont un an ferme. Le jeune homme aujourd'hui étudiant n'ira pas en prison car il a effectué une partie de sa peine en détention provisoire.

Entre mai et août 2017, ce jeune homme de 19 ans à l'époque, mettait le feu avec un briquet à plusieurs endroits entre Istres et Fos-sur-Mer, dans des zones boisées. Les incendies avaient détruit 120 hectares de végétation. Au moment de l'enquête le garçon avait reconnu « être fasciné par le feu et le travail des pompiers ».

La peine prononcée ce lundi est assortie de quatre ans de sursis probatoire avec obligation de soins et de travail.

"_La dimension psychologique qui entourait ce dossier a été prise en compte"-_Maître Carine Dip, avocate du jeune homme condamné

Cédrick C., 23 ans, est actuellement en 2e année de BTS chaudronnerie. Son avocate Maître Carine Dip, est satisfaite de ce jugement "clément" (son client risquait jusqu'à 15 ans de réclusion) : "la dimension psychologique qui entourait ce dossier a été prise en compte (...) on ne doute pas de sa réinsertion dans la société (...) il s'est repris et a débuté sa réadaptation".

Une autre audience pour indemniser les victimes des différents incendies est fixée au 1er juillet 2022.