Assises : des contradictions autour de la mort de Morgane à Oeting

La cour d’assises de la Moselle cherche depuis hier à comprendre pourquoi une jeune fille de 20 ans est morte tuée par balle dans la chambre d’un ami. Un drame qui remonte au 20 septembre 2014 dans une maison d’un quartier pavillonnaire d’Oeting, près de Forbach.

Premier jour d'audience à la cour d'assises de la Moselle pour la mort par balle d'une jeune fille de 20 ans à Oeting, près de Forbach, le 20 septembre 2014. Le garçon que Morgane fréquentait est jugé pour meurtre. Lui parle d’un accident.

Mais cette première journée d’audience a mis en lumière des incohérences et des contradictions dans le camp de l’accusé. La première concerne leur relation, était-elle solide ou non ? Lui est amoureux mais dans l’entourage de Morgane, on dit qu’elle était en train de le quitter pour retrouver son ex.

Ensuite, il parle dans un premier temps d’un suicide, puis d’un accident. Elle tenait selon lui son revolver, il voulait la désarmer quand le coup de feu est parti. Sauf que Morgane n’avait pas le doigt sur la gâchette mais sur le barillet, les traces noires sur une main en attestent. A ce sujet, l’accusé a d’abord dit aux gendarmes qu’il n’avait pas touché l’arme, avant de se raviser.

La mère de l'accusé poussée dans ses retranchements

Entrent en scène ses parents. Ils sont bouleversés par le drame et dédouanent totalement leur fils unique. Sa mère est même soupçonnée de le couvrir. Alors, à la barre, elle est poussée dans ses retranchements. « Comment pouvez-vous dire que votre fils dormait quand vous êtes entrée dans la chambre, après le coup de feu », demande l’avocate générale. « Je sais, ça ne tient pas la route mais c’est ce qu’il m’a semblé ».

Vous le connaissez vraiment votre gamin ? - Me Adjemi

« Et comment avez-vous fait pour ne jamais voir les cartouches sur son bureau ou le revolver sous le matelas sachant que vous y faisiez régulièrement le ménage ? » « Il y avait trop de désordre » répète cette maman désemparée. Son fils pleure en l’écoutant. Tandis que l’avocat des parents de Morgane, Mehdi Adjemi lui lance : « vous le connaissez vraiment votre gamin ? »

Le père non plus ne connaissez pas l’existence de cette arme. « Alors, comment pouvez-vous dire au médecin au téléphone que la balle est du 22 long rifle » questionne à nouveau l’avocate générale. Pas de réponse. « Cette arme, c’est la plus grosse erreur de ma vie », raconte l’accusé dans son box. Difficile de savoir pourquoi il l’a achetée. « C’est stupide, elle était à un bon prix, et puis il y avait des cambriolages ».

Le jeune homme encourt 30 ans de réclusion, le verdict sera rendu ce vendredi.