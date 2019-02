Assises des Deux-Sèvres : "un assassin terriblement ordinaire"

Niort, France

"En 2016, 123 femmes ont été tuées en France, soit une femme tous les trois jours. Sophie fait partie de ces femmes". C'est avec ces chiffres sur les violences conjugales que Me Françoise Artur, avocate des parties civiles commence sa plaidoirie devant la cour d'assises des Deux-Sèvres. Ce qui lui fait dire que l'accusé est finalement "un assassin terriblement ordinaire". Depuis deux jours ce coiffeur de 52 ans doit répondre de l'assassinat de son ancienne compagne Sophie Clerc devant chez elle à Prahecq le 25 mai 2016.

Ce n'est pas un crime passionnel, c'est un crime possessionnel"

"Ce n'est pas un crime passionnel, c'est un crime possessionnel", poursuit Me Artur. L'accusé "considérait Sophie comme sa chose. Le problème est que c'était une femme libre, qui ne voulait pas d'un homme enfant qui ne l'écoutait pas. C'est pour ça qu'il l'a tuée, pour avoir dit non".

Sophie a rompu une quinzaine de jours avant le drame. Ce n'est pas la première séparation dans ce couple qui entretenait une relation depuis deux ans. Mais cette mère de famille lui dit que sa décision est définitive, qu'elle ne l'aime plus.

Un peu plus tôt pendant l'audience, le coiffeur de 52 ans lit une lettre qu'il a écrite : "J'ai des regrets éternels pour toutes les personnes qui j'ai pu faire souffrir. Sophie, ses enfants, ses proches, mon entourage. C'est un traumatisme énorme j'en suis pleinement conscient. J'avais perdu toute lucidité. Je l'aimais tellement fort même si parfois c'était comme de l'élixir mélangé à du poison. Je sais que j'ai enlevé la vie de quelqu'un, que j'ai commis un acte monstrueux mais je suis aussi quelqu'un de sensible, à l'écoute et bienveillant. [...] Je sais que je ne pourrai jamais me pardonner".

Elle a été exécutée"

"Sophie n'a eu aucune chance. Elle a été exécutée aussi sûrement que si elle avait les deux mains attachées derrière un poteau". Me Artur rappelle que le quinquagénaire se cache, recharge son arme après avoir tirer un premier coup de feu. Elle parle de "perte d'une belle vie", celle de Sophie. Et de "vies fracassées". Celles des familles de l'accusé et de la victime.

Me Artur pointe aussi "le déni de l'entourage qui ne voit pas ce qui est sous ses yeux". L'accusé dit à plusieurs personnes qu'il veut tuer Sophie. Le jour du drame, il envoie une photo de l'arme et des munitions. Ses proches redoutent un suicide. "Ils avaient peur pour lui mais pas pour elle. Ce sont des violences pour lesquelles il y a très peu de prise de conscience", poursuit l'avocate.

Ce vendredi sera consacré aux réquisitions de l'avocate générale et à la plaidoirie de la défense. Le verdict est attendu dans la journée.