Aux assises de Tarbes, le deuxième jour du procès de Jérôme Manini a été rythmé par les auditions des parties civiles et des témoins. Ce lundi, des proches de Joël Balme étaient à la barre, tout comme la mère et la demi-sœur de l'accusé.

Assises des Hautes-Pyrénées : les proches de Jérôme Manini et de Joël Balme à la barre

On pourrait dire que c'est la suite du procès dans le procès à la cour d'assises des Hautes-Pyrénées. Jérôme Manini est jugé depuis vendredi dernier pour assassinat. Il est accusé d'avoir assassiné son beau-père, Joël Balme, le 31 janvier 2018. Ce dernier avait agressé sexuellement les sœurs de Jérôme Manini dans les années 90. C'est le procès d'une affaire de vengeance, 20 ans après les faits. Ce lundi, pour le deuxième jour du procès, les parties civiles et les témoins se sont succédé à la barre et ont laissé une impression d'un clan face à l'autre.

Il avait assez payé, il avait assez souffert

La famille de Joël Balme a redit son incompréhension et sa colère. Jérôme Manini s’est vengé, et personne chez les proches de Joël Balme ne le comprend. Ni son fils, ni sa fille, ni ses sœurs, ni sa compagne de l'époque. Sa fille explique qu’elle n’a jamais cru aux faits d’agression sexuelle pour lesquels son père a été condamné à 6 ans de prison : "Il m’a dit qu’il n’avait rien fait. [...] J’estime que mon père avait assez souffert, qu’il avait assez payé pour ce qu’on lui reprochait, ce dont il avait été accusé."

Une des sœurs de Joël Balme s'interroge : "Pourquoi 20 ans après ? Pourquoi ne pas avoir fait ça quand il est sorti de prison ? Pourquoi lui ? [...] Notre frère, on l’a toujours cru, il n’a jamais touché un enfant de notre côté." C’est alors que la présidente de la cour d’assises, Dominique Coquizart, lui demande si selon elle, il y aurait eu une erreur judiciaire. "Oui", répond la sœur à la barre. "Ce que vous dites est grave. Selon vous, pourquoi les sœurs de Jérôme Manini auraient-elles menti ? Pourquoi auraient-elles raconté qu’elles ont été victimes d’agression sexuelle ?" La femme répond : "Je ne sais pas, je ne suis pas dans leurs têtes. Elles ont été manipulées. [...] On a été dévastés. Jérôme Manini n’a pas enlevé la vie qu’à mon frère, il nous l’a enlevée à tous."

La filleule de Joël Balme aimerait qu'on ne se trompe pas de coupable

"Que les gens partent du principe qu'il est coupable, pour moi c'est très dur parce que là, j'ai plus l'impression que c'est son procès à lui que celui des coupables, explique la filleule de Joël Balme présente à l'audience. J'ai la sensation d'entendre des gens qui crachent sur mon parrain, pour l'instant. J'aimerais bien qu'on fasse aussi connaître le bon côté de mon parrain, qui il était réellement. C'était quelqu'un d'agréable, de très gentil. C'était pas quelqu'un de mauvais. Il a toujours été là pour moi, pour ma mère et mes frères et sœurs."

La mère de Jérôme Manini témoigne

La mère de l'accusé, Jérôme Manini, a été entendue ce lundi après-midi. Elle explique que voir son fils dans cette situation est pénible pour elle : "C'était difficile, très difficile. Je ne le souhaite à personne. Je vois mon fils dans le box des accusés, c'est bien triste, c'est déplorable. C'est malheureux parce que c'est un gentil garçon. Comme je dis toujours, si toutes les mères avaient un fils comme lui, elles seraient contentes, croyez-moi."

"Il faut relater toute sa vie, la mienne, la sienne, ajoute-t-elle. Avec les épreuves que nous avons vécues avant c'est particulièrement douloureux. On est obligés de revenir sur un passé difficile avec un homme qui avait abusé de mes filles et voilà, on est arrivés à un résultat dramatique."

Le procès de Jérôme Manini se tient jusqu'au jeudi 18 novembre 2021 à la cour d'assises des Hautes-Pyrénées. Il encourt la peine maximale de prison en France, la réclusion criminelle à perpétuité. Son ami et co-accusé, Adil Khatouf, est notamment jugé pour complicité d'assassinat.