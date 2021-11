Assises des Hautes-Pyrénées : l'accusé raconte sa "souffrance accumulée" jusqu'à en tuer son ancien beau-père

Pendant ce premier jour du procès de l'affaire Balme aux assises des Hautes-Pyrénées à Tarbes, la cour s'est penchée sur la personnalité de Jérôme Manini. Le jeune homme âgé de 36 ans est originaire de la Drôme. Il est accusé d'avoir assassiné Joël Balme à Tarbes le 31 janvier 2018. Dans ce dossier, il est question de vengeance parce que Joël Balme était son ancien beau-père, il avait agressé sexuellement ses sœurs 20 ans plus tôt (entre 1992 et 1997). Joël Balme avait d'ailleurs purgé une peine de prison pour ces faits.

Son père tue son oncle quand il a 5 ans

Jérôme Manini est un homme dont la trajectoire est perturbée par une enfance très compliquée, un contexte familial douloureux. Quand il est petit, à 5 ans il voit son père partir en prison. Ce dernier avait un frère jumeau avec lequel il s’est disputé et l’a tué. Ses parents se sont séparés quand il était enfant.

Sa mère se met alors en couple avec Joël Balme. A l’époque tout se passe bien entre son beau-père et lui mais il y a ce secret qu’il découvre plus tard : des agressions sexuelles sur ses grandes sœurs de la part de Joël Balme qui est alors condamné pour ces faits.

J'aurais dû me faire aider psychologiquement

"Je n’avais plus aucun repère, explique Jérôme Manini. Du jour au lendemain je me retrouve sans père, sans beau père et mes sœurs sont placées." Quand il a 19 ans survient ensuite un accident de travail alors qu'il travaillait dans une entreprise en tant que bûcheron.

En juin 2004, un arbre tombe sur lui, sur son dos. Il est depuis handicapé d'un bras. Cet accident marque le retour des vieux démons qui le hantent : "J’étais au chômage, j’ai ruminé, j’aurais dû me faire aider psychologiquement mais à cette époque je n’étais pas dans cette démarche-là. Si j’en avais parlé, je n’en serais pas là aujourd’hui."