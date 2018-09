Louer, France

Le procès aura duré toute la semaine. Un homme de 39 ans était jugé depuis lundi par la cour d'Assises des Landes. Il était accusé d'avoir tenté de tuer son ex-compagne à coups de poing et de l'avoir séquestrée. Les faits s'étaient déroulés au printemps 2015 dans la petite commune de Louer, entre Pontonx-sur-l'Adour et Gamarde-les-Bains.

Les jurés de la Cour d'Assises des Landes ont délibéré de longues heures. Le verdict a été rendu vers 19 heures 30 ce vendredi. L'homme est reconnu coupable de tentative d'homicide, séquestration et de menaces de mort. Il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté des deux tiers de la peine, cinq ans de suivi socio-judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec la partie civile, injonction de soins, et retrait de l'autorité parentale. En cas de non respect du suivi socio-judiciaire, l'homme encourt une peine de trois ans de détention. Une condamnation un peu plus clémente que les réquisitions de l'avocat général qui avait demandé 17 ans de réclusion criminelle, mais un suivi socio-judiciaire de trois ans.

L'homme a désormais dix jours pour faire appel. Il a été incarcéré à l'annonce du verdict.