Il est accusé d'avoir tenté de tuer son ex compagne à coup de poing et de l'avoir séquestré. Un homme de 39 ans est jugé à partir de ce lundi par la cour d'assises des Landes. Les faits s'étaient déroulés au printemps 2015, dans la petite commune de Louer dans les Landes.

A partir de ce lundi à la cour d'assises des Landes, les jurés vont devoir se prononcer sur des faits de tentative de meurtre, de séquestration et de menace de mort. Un homme de 39 ans est jugé à partir de ce lundi par la cour d'assises des Landes. Il aurait, au printemps 2015, tenté de tuer son ex compagne à coup de poings.

"Je vais te faire la peau"

Voilà ce que l'accusé aurait lancé à son ex compagne ce matin de mai 2015 : "je vais te faire la peau". Selon les gendarmes au moments des faits, l'accusé n'aurait pas accepté que son ex concubine refasse sa vie avec un autre homme. D'ailleurs, il aurait laissé des messages menaçant au nouveau compagnon. Alors ce matin là, en mai 2015, l'accusé arrive au domicile de son ex compagne très tôt. Il fait encore nuit. Il se gare devant le domicile et attend que la maison se réveille. A 8 heures, il entre et c'est un déchaînement de violence. Durant une heure, il frappe et frappe encore. Coup poing, coup de pied, coup de ceinture. La victime a le visage tuméfié.

Et puis il y aura un petit moment d'accalmie. L'accusé voit ses enfants, ceux qu'il a eu avec la victime. Ils ont 7 mois et 4 ans. Il s’arrête alors un moment, la victime en profite pour s'enfuir. Elle sort de chez elle par la fenêtre et se réfugie chez les voisins. C'est là que les gendarmes et les pompiers sont prévenus. Les gendarmes interpellent l'accusé qui ne résiste pas. La victime, elle, est hospitalisée pendant deux jours.