Assises des Pyrénées-Atlantiques : le procès d'une tentative d'assassinat à Mourenx en 2020

Ce vendredi 16 juin s'ouvre devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, au palais de justice de Pau, le procès de Duncan Matéos Ruiz, un Mourenxois de 34 ans, accusé de tentative d'assassinat. Le procès doit durer jusqu'en milieu de semaine prochaine. Les faits remontent à l'après-midi du 16 janvier 2020. En plein centre-ville, place du Béarn, juste à coté de la mairie, il a tiré sur un commerçant de la ville nouvelle avec lequel il avait un différend.

ⓘ Publicité

Une relation qui bascule dans l'ultraviolence

Duncan est descendu de sa voiture, l'a contournée par l'avant, et a tiré avec un revolver de gros calibre. Deux ou trois fois, on ne sait toujours pas bien. Il touche Nassim dans le dos. La victime s'en est tirée sans trop de dommages, mais c'est bien une tentative de meurtre prémédité qui est reprochée à Duncan. Lui s'en défend. Pendant toute l'instruction il a même nié avoir tiré. Un des intérêts de ce procès est de savoir s'il va continuer à nier les évidences de ce dossier. Les relations entre ces deux hommes ont basculé dans l'ultraviolence en quelques jours. Duncan a fait des travaux pour une amie de Nassime, il a été sous-payé et avec des faux billets. Cela faisait plusieurs jours que les deux hommes se défiaient. Quelques heures avant les coups de feu, ils se sont même battus devant le salon de thé de Nassime. Nassime est d'ailleurs jugé, dans le même temps, pour violence avec arme, pour avoir donné un coup de sabre à Duncan dans cette bagarre.