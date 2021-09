Assises des Pyrénées-Atlantiques : un homme jugé en appel pour avoir tué le compagnon de son ex

C'est le premier jour du procès en appel de Guillaume Arzel à la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Guillaume Arzel est un Tarbais accusé de meurtre et de tentative de meurtre. Il est jugé pour avoir essayé de tuer son ancienne compagne, Coraline Changeux, et pour avoir tué son nouveau compagnon. Les faits remontent au 3 septembre 2017, le drame s'est déroulé dans les Landes, à Tarnos, dans la nuit, après une soirée. En première instance, Guillaume Arzel avait été condamné à 25 ans de réclusion. Le procès est prévu jusqu'au lundi 4 octobre.

À l'époque, Guillaume Arzel a 32 ans. Il a du mal à accepter sa séparation avec Coraline qui a trouvé un nouveau compagnon qui s'appelle Louis Xavier Ricarrère. Il tente plusieurs fois de la reconquérir, mais est éconduit à chaque fois. Il va même au point d'engager un détective et de poser une balise GPS sur la voiture de la jeune femme. Mais c'est le soir du 3 septembre 2017 que tout a basculé. Guillaume Arzel avait acheté un revolver et il s'est rendu chez son ancienne copine, un peu après 4h du matin. Il a été en couple avec elle pendant trois ans donc il connaît très bien les lieux.

Il entre dans la maison et va directement dans la chambre où là il voit le nouveau compagnon dans le lit, il lui tire dessus. Puis s'ensuit une bagarre, Guillaume Arzel frappe violemment l'autre homme. Des coups de pied, des coups sur la tête avec la crosse du revolver aussi. Coraline, elle, était au départ dans la salle de bain. Elle est blessée par une balle. Et puis elle raconte qu'après qu'il lui a dit "J'espère que tu es contente de toi, tu vois ce que tu me fais faire ?", il aurait alors tiré sur elle, mais il n'y avait plus de cartouche. Selon sa version à lui, il aurait pointé l'arme sur sa propre tempe, il comptait se suicider.

C'est nécessaire pour la mémoire de leur fils

Me Marc Azavant est l'avocat de la famille du jeune homme assassiné, Louis Xavier Ricarrère. Cette famille est basée dans la région, à Pau, à Lasseube, à Buzy et aussi en Haute-Garonne. Me Azavant explique que l'approche de ce 2e procès est difficile : "Ils se préparent à revivre ce qu'ils ont vécu une première fois. Ils savent que pendant une semaine ça va être une douleur mais que malheureusement, compte tenu de l'appel de Guillaume Arzel, il faut en passer par là. Ce sont des gens qui sont croyants, qui ont des valeurs humaines et chrétiennes importantes." Et enfin, s'il fallait une dernière explication au courage de cette famille béarnaise, selon Me Azavant : "Ils le font parce que c'est nécessaire pour la mémoire de leur fils, parce que c'est nécessaire pour leur famille et parce que c'est nécessaire pour leur petite-fille."