Aux assises des Pyrénées-Orientales, un accusé acquitté pour tentative de meurtre sur son ex-compagne

Au terme de trois jours de procès, un homme de 41 ans a été condamné à sept ans de prison pour violences volontaires sur son ancienne compagne. En 2019, à Torreilles, il l'avait étranglé et aspergé de pétrole. Les jurés ont finalement écarté la tentative de meurtre.

Accusé de tentative de meurtre sur son ex-concubine et jugé depuis lundi devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, Olivier Terrier, 41 ans, a finalement été condamné ce mercredi à sept ans de prison pour violences volontaires. En 2019, à Torreilles, il s'en était pris à sa compagne en la frappant, en l'étranglant puis en l'aspergeant de liquide inflammable.

Après plusieurs heures de délibération, les jurés l'ont finalement déclaré non-coupable pour la tentative de meurtre. L'avocate générale avait réclamé une peine de 20 ans de réclusion criminelle.

Le parquet devrait faire appel

Un verdict qui satisfait Me Gérald Brivet-Galaup, l'un des avocat de la défense. "Nous avions plaidé l'absence d'intention criminelle mais nous n'avons jamais nié les violences conjugales. Elles ont été jugées à la hauteur de ce qu'elles méritaient. Sept ans, ce n'est pas une peine légère et c'est une peine sans doute juste".

Pour Me Cécile Parayre, qui représentait les parties civiles, "la décision est quelque part logique en droit". L'avocate de la victime relève néanmoins que les indemnités accordées à sa cliente correspondent habituellement "à ce qu'on alloue aux victimes de crimes". "C'est une femme qui a un caractère fort et à partir du moment où on a une décision qui la reconnait en tant que victime, elle va pouvoir avancer ".

De son côté, le parquet a annoncé son intention de faire appel de ce verdict.