Assises des Vosges : un homme est jugé pour avoir tué un couple en pleine rue

A partir de ce mardi 28 février, Francis Conte comparait devant les Assises des Vosges à Epinal pour avoir abattu en pleine rue en 2013, une femme dont il était amoureux, et l'homme qui l'accompagnait, un ami. Francis Conte a déjà été condamné en 1995 pour le meurtre de son ancienne compagne.

Trois ans et demi après les faits, les familles des victimes attendent des réponses. Le 4 juillet 2013, en pleine rue Foch à Thaon-les-Vosges, aujourd'hui appelée Capavenir, Francis Conte est poursuivi pour avoir abattu de tirs de carabine un couple d'amis voisins. La femme, une quadragénaire, mère de deux enfants et un homme qui l'accompagnait, 45 ans, père de trois enfants.

Amoureux éconduit

L'homme qui comparait pendant quatre jours devant les jurés spinaliens aurait fait la connaissance de la victime, quelques mois plus tôt, il serait tombé amoureux, insistant lui aurait envoyé des SMS nombreux, venait "tourner"autour de chez elle. La femme se sentant menacée a porté plainte pour harcèlement et appels malveillants. Le 4 juillet 2013, Francis Conte croise dans la rue la quadragénaire accompagnée par son voisin. Il veut lui parler, que s'est -il passé entre eux ? L'homme stoppe sa voiture, il en sort une carabine et fait feu. Les tirs touchent mortellement le couple. Une heure après les faits, Francis Conte se rend à la gendarmerie pour se dénoncer.

Déjà condamné en 1995 pour le meurtre de son ex compagne

L'homme est déjà connu dans le département pour avoir écopé de 15 ans de prison en 1995, condamné pour avoir tué avec une carabine, son ancienne compagne dans une rue de Mirecourt.

Le procès qui s'ouvre ce mardi va durer quatre jours, Francis Conte, en récidive, risque la réclusion criminelle à perpétuité.