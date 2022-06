Assises du Doubs : un montbéliardais de 36 ans accusé de viols sur deux enfants de sa compagne

Ambiance pesante à la cour d’Assises du Doubs, au 1er jour du procès de ce montbéliardais de 36 ans, poursuivi pour viols sur deux enfants de sa compagne et tentative de meurtre. A la barre, la mère et les deux enfants décrivent un homme manipulateur, pervers et violent. Une famille sous emprise.

Première journée du procès d’assises d’un montbéliardais de 36 ans poursuivi pour agression sexuelle, viol et tentative de meurtre. Pendant huit ans, il aurait imposé des fellations et autres attouchements à deux enfants de sa compagne, un garçon et une fille.

Les faits ont été révélés en 2019. C’est à ce moment-là que l’accusé aurait tenté d’étouffer le garçon avec un bonnet. La maman s’est interposée.

Une famille sous emprise

A la barre, la maman décrit une famille sous emprise. « Mon compagnon m’avait complètement isolé. Je n’avais plus aucune relation extérieure, mis à part celle de ses propres parents à lui », explique-t-elle à la cour.

Les deux jeunes victimes, âgées aujourd’hui de 15 et 17 ans, s’étaient enfermées dans le secret imposé par leur beau-père qu’ils appelaient papa. Au moment des aveux à sa maman, sa fille, terrifiée, lâche : « S’il te plait, ne dis rien à personne. Nous étions obligés de faire ce qu’il nous demandait. »

La jeune fille, 17 ans, parle de 500 fellations pratiquées pendant ces huit ans, ainsi que plusieurs scènes ou les deux enfants étaient contraints d’avoir des relations sexuelles entre eux deux.

"J'avais tellement peur qu'on ne me croit pas", confie la jeune fille

« Je n’ai rien dis, car je craignais que ça brise notre famille. Et, j’avais très peur qu’on ne me croit pas. Et puis, il était tellement violent», exprime la jeune fille devant des jurés médusés par les détails de ces ébats. L’homme donnait des rendez-vous à sa belle-fille, chaque jeudi ou presque, alors que la maman était au travail. « Quand, j’essayais d’esquiver, il me frappait ».

Le garçon, lui, était contraint d’avoir des relations avec sa sœur. « Mais je ne savais pas qu’il imposait des fellations à ma sœur ».

Dans le box, on découvre un homme prostré qui se contente de quelques mots à l’ouverture du procès pour exprimer des regrets et demander à pardon aux deux enfants, à leur maman et à ses propres parents. Puis, sur les conseils de ses avocats, il se réfugie dans le silence.

Les témoignages révèlent un homme à deux faces. D’un côté, un mari aimant et un beau-père attentionné et généreux. De l’autre, un homme manipulateur, pervers, violent et imprévisible.

Ses collègues au service des espaces verts de la ville de Montbéliard décrivent un homme sanguin, agressif et même dangereux.

La défense fourbit ses arguments. « Comment se fait-il que pendant huit ans, vous n’ayez rien constaté ? », interroge maitre Uzan à destination de la maman. « Je travaillais beaucoup. Mon compagnon s’occupait très bien de la maison. Et j’étais sous emprise », justifie-t-elle. « Il a détruit nos vies ».

Un risque de récidive élevé, selon l'expert psychiatre

Ce vendredi, on entendra les experts. Maitre Jérôme Pichoff, avocat de la maman lève le voile sur la teneur de l'expertise psychiatrique. « Le psychiatre décrit un homme frappé de perversion sexuelle. Il dit de lui qu’il est dangereux au plan social et que le risque de récidive est élevé. Il y a de quoi être inquiet ».

Reste la question de la tentative de meurtre. Quelques heures après la révélation des faits, l’accusé aurait placé un bonnet sur le visage du garçon, jusqu’à ce que la maman s’interpose. « Il répétait qu’il voulait le tuer », soutient la maman. « Son intention était juste de le faire taire pour s'expliquer avec lui » rétorque maitre Uzan, avocat de la défense.

Au programme de la deuxième et dernière journée du procès : les experts, l'audition des parents de l'accusé, suivi des réquisitions et plaidoiries, avant le verdict.