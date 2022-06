Assises du Doubs : un montbéliardais de 36 ans condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur

Un montbéliardais de 36 ans a été condamné ce vendredi soir par la Cour d’Assises du Doubs à 15 ans de réclusion criminelle pour agression sexuelle, viol et corruption de mineurs. Pendant huit ans, il avait imposé des centaines de fellations à la jeune fille et contraint les deux enfants à pratiquer des relations sexuelles incestueuses entre eux.

Il est également reconnu coupable de tentative de meurtre, pour avoir plaqué un bonnet sur la bouche du garçon, après qu'il ait révélé les faits.

D'adorables bambins confrontés à l'indicible

La partie civile entame sa plaidoirie par l’évocation des photos des deux petites victimes, au début de la prévention. « D’adorables bambins de 5 et 7 ans, confrontés à l’indicible pendant près de huit ans : le viol répété des centaines de fois, pour la fillette, dans une planification glaçante », s’exclame maitre Nathalie Rey-Demaneuf. « Chaque jeudi, pendant les absences de la maman, elle est contrainte aux fellations. Elle est devenue sa poupée ».

Maîtres Rey-Demaneuf (au centre) et Pichoff pour la partie civile © Radio France - Christophe Beck

« Sa chose », renchérit, l’avocate générale, Sandra Coello, pour qui comble de la perversion, "la jeune fille est jetée dans les bras de son frère pour des relations sexuelles contraintes et contre rémunération".

La maman a accordé sa confiance à un prédateur sexuel

« Arrivé dans la famille en sauveur, le compagnon de la maman s’est mué en bourreau », ajoute maitre Jérôme Pischoff, avocat de la maman, dans une allusion aux violences que la mère de famille et ses trois enfants avaient subit avec le précédent mari et père des enfants. « Se croyant tirée d'affaire, elle accorde sa confiance à un prédateur sexuel »

Parties civiles et ministère public insistent ensuite sur le droit au silence, exercé par l’accusé. Un homme que sa sœur décrit comme imprévisible et violent et que ses collègues à la ville de Montbéliard qualifient d'arrogant et inquiétant.

Prostré dans son box, le montbéliardais de 36 ans reste muet sur les faits. « Face à des parties civiles qui n’avaient d’autres choix que de replonger dans leur traumatisme, l'accusé a choisi la fuite», martèle maitre Rey-Demaneuf. « Le sommet de la lâcheté», ajoute l’avocate générale qui déroule les accusations : viols, agression sexuelle, corruption de mineur et tentative de meurtre. Pour elle, l’ensemble des infractions sont constituées. Elle requiert 25 ans de prison avec une période de sûreté de 16 ans.

Un jugement de Salomon mais pas d'appel

Réquisitions totalement disproportionnées, s'exclame maitre Uzan à la défense. « Si je partage votre profond dégout pour ces viols répétés », dit-il «la peine doit tenir compte de la personnalité d’un homme fragile qui a été abusé sexuellement alors qu’il avait le même âge que ses victimes »

Après un délibéré de deux heures, la cour d’Assises du Doubs prononce la peine de 15 ans de réclusion criminelle. "On attendait plus, mais on accepte la peine", dit la maman. "Nous allons pouvoir nous reconstruire maintenant". Les enfants concèdent un soulagement mitigé.

Pour maitre Alain Dreyfus-Schmidt, l'autre avocat de la défense, "C'est un jugement de Salomon. La cour est allée en dessous des réquisitions, comme si elle avait voulu de couper la poire en deux". La défense ne fera pas appel.