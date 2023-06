Assises du Doubs : un sexagénaire comparait pour six coups de couteau assénés à son voisin à Valentigney

Maîtres Randall Schwerdorffer et Jules Briquet assurent la défense de l'accusé

La cour d'assises du Doubs examine à partir de ce mardi matin et pour deux jours une querelle de voisinage sanglante à Valentigney. Les faits remontent à février 2017, dans un petit immeuble du quartier Pezole à Valentigney, un vendredi en début de soirée.

L'accusé, un homme de 56 ans à ce moment-là, se dispute avec son voisin, à propos d'un prétexte futile. On parle d'un chien qui aboie. L'homme retourne chez lui et revient, armé d'un couteau, avec lequel il blesse gravement son voisin de six coups de couteaux, avant de partir déambuler à Valentigney, où il sera interpellé sans opposer de résistance.

L'accusé, sexagénaire aujourd'hui, conteste vigoureusement l'intention homicide. Ce soir là de février 2017, dans ce petit immeuble du quartier Pezole à Valentigney, il réagit très mal à cette nouvelle dispute, selon son avocat. Six coups sont assénés à l'abdomen et au torse de la victime, dont le pronostic vital est engagé. L'homme a perdu deux litres de sang.

L'avocat de l'accusé, maitre Randall Schwerdorffer, va plaider les violences volontaires plutôt que la tentative de meurtre. Il a dérapé, peut-être en raison de son alcoolémie. Mais ne voulait cette violence.

Et pourtant, l'avenir ne plaidera pas en sa faveur. Puisque l'accusé est poursuivi dans une autre affaire de conflit de voisinage sanglant. En novembre 2021, il est mis en examen pour le meurtre d'une voisine de 72 ans à Héricourt cette fois-ci. La septuagénaire avait succombé a des coups d'une violence inouïe portés sur le haut du corps et le crâne.

Il avait justement déménagé à Héricourt, à l'issue des faits de Valentigney, pour lesquels il avait interdiction d'apparaître dans le Doubs. Le verdict dans cette première affaire de Valentigney sera rendu ce mercredi.