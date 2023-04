Assises du Loiret : 14 ans de prison requis contre le Dr Schoener, jugé pour viols et agressions sexuelles

À l'issue de neuf jours de procès, l'avocat général, Luc Bélan, a requis 14 ans de réclusion à l'encontre du Dr Stéphane Schoener. Depuis le 27 mars dernier, l'ancien praticien, qui exerçait à Châlette-sur-Loing, comparait devant les assises du Loiret, poursuivi pour des viols et des agressions sexuelles sur de jeunes patientes et patients, parfois mineurs.

ⓘ Publicité

Le Dr Schoener, âgé de 61 ans, est accusé d'avoir profité, pendant plus de 20 ans, de séances d'acupuncture, utilisées notamment comme méthode alternative pour apaiser des patientes particulièrement stressées par les soins dentaires, pour commettre des violences sexuelles. Il est accusé de trois viols et 23 agressions sexuelles.

Lors de ses réquisitions, le magistrat a décrit un personnage "insupportable", obsédé par le sexe et l'argent, "un notable bien implanté", amateur de parties de chasse et membre d'une loge maçonnique, qui a abusé de son statut pour imposer des attouchements à ses victimes. Des jeunes femmes, âgées de 16 à 24 ans, qui traversaient des moments difficiles au moment des agressions. Le procès se poursuit ce vendredi avec les plaidoiries de la défense. Le verdict devrait tomber dans la journée.