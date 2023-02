Assises du Loiret :"Ce que j'ai fait est monstrueux", avoue le père du petit Warren

Le procès de Daniel Dago-Serry, accusé d'avoir violemment secoué son bébé se tient devant les assises du Loiret. Les faits remontent à novembre 2013, à Corbeilles en Gatinais. Le petit Warren, âgé de deux ans et demi, était décédé à l'hôpital d'Orléans, d'un traumatisme crânien. Ce mercredi 1er février, lors de la première journée d'audience, les jurés se sont attachés à mieux cerner la personnalité de ce père qui a avoué avoir violenté le nourrisson.

ⓘ Publicité

"Doux, disponible, réservé" voilà comment, en quelques mots, Joelle, la sœur ainée de l’accusé, est venue décrire à la cour son petit frère. "Il est presque comme un deuxième papa pour ma fille depuis qu'elle est toute petite" ajoute cette maman qui a d'abord par compassion évoqué "le cataclysme pour la mère de Warren et sa famille". Il est vrai que depuis l’ouverture de son procès Daniel Dago-Serry semble bien loin du "monstre" comme il se qualifie lui-même. L’ancien responsable de magasin de prêt-à-porter, aujourd’hui conseillé bancaire, qui comparait libre, s’exprime calmement et clairement face aux jurés.

Humilié et roué de coups

Né à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, Daniel Dago-Serry a grandi dans cette banlieue parisienne au sein d’une famille d’origine ivoirienne portée à bout de bras par une mère à l’éducation stricte et religieuse. Lorsqu'il a trois ans, son père quitte le foyer remplacé par un beau-père qui va devenir extrêmement violent. Ses deux sœurs, qui auront le courage de partir, sont abusées sexuellement, sa mère et lui-même sont victimes régulièrement d’insultes et de coups, parfois jusqu'à l'évanouissement. Ce beau-père tyrannique sera d'ailleurs condamné à quatre ans de prison ferme par le tribunal de Bobigny, jugement confirmé par la cour d'appel de Paris.

Honte et culpabilité

"J’ai fait pire que lui, ce que j'ai fait est monstrueux" déclare l’accusé à la barre. Dépeint comme égoïste, autocentré et narcissique dans les premières expertises menées au début de l'instruction de ce dossier, le père du petit Warren a entrepris, depuis sa remise en liberté en 2015 après 15 mois d’incarcération, un suivi psychologique pour se débarrasser du poids de ce beau-père, pour comprendre dit-il "pourquoi j’en suis arrivé là, pour savoir qui je suis ". Daniel Dago-Serry avoue "une honte et une culpabilité". Cette responsabilité aujourd'hui assumée est au cœur de ce procès.

Le procès se poursuit ce jeudi 2 février.