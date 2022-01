Assises du Loiret : il parcourt 400 kilomètres en voiturette sans permis pour abattre son ami d'enfance

Le procès de Christophe Fressart s'ouvre ce mercredi 26 janvier devant les assises du Loiret. En 2017 à Villemandeur, cet homme de 54 ans a tué son ami d'enfance et grièvement blessé le frère de la victime. Un fait-divers sur fond d’amitié de 30 ans et de vengeance.

Christophe Fressart est poursuivi pour assassinat et tentative de meurtre. Son procès s'ouvre ce mercredi 26 janvier devant la cour d'assises du Loiret. Le 27 octobre 2017 à Villemandeur, cet homme, natif de Montargis, âgé aujourd'hui de 54 ans, a abattu Eric Saintot et blessé grièvement Cyrille Saintot. Les trois hommes étaient liés d'amitié.

Voiturette sans permis et calibre 7.65

Le 26 octobre 2017 dans la matinée, Christophe Fressart prend la route et parcourt les 400 kilomètres qui le sépare de son village de Roupeldange près de la frontière allemande en Moselle jusqu’à Villemandeur, à bord de sa voiturette sans permis. Il arrive dans le Loiret tard dans la soirée. Le lendemain, il abat de plusieurs coups de feu Eric Saintot, qui à l’heure de l’apéritif, le surprend, caché à l'extérieur sous les escaliers de son domicile. Une balle fatale a traversé le sternum et le poumon droit de la victime. Alors qui prend la fuite, il blesse également grièvement de deux tirs le frère d'Eric Saintot, Cyrille Saintot qui tente de le rattraper. Quelques heures plus tard, Christophe Fressart est arrêté par les gendarmes, dans son véhicule qui stationne non loin du crime, un pistolet semi-automatique calibre 7.65 et des centaines de cartouches à l’intérieur.

Des amis d'enfance

Tout au long de l’enquête, lors de ses gardes à vue ou lors de ses comparutions devant le juge d’instruction, Christophe Fressart va reconnaitre avoir voulu « flinguer » Eric Saintot et à aucun moment « regretter son geste ». En 2012, Christophe Fressart a quitté Villemandeur pour s’installer vivre dans un fourgon sur un terrain appartenant à son frère, près de Metz. A ses proches, il indique qu’un jour, il tuera son ami d’enfance, seul un grave problème de santé l’empêche durant tout ce temps de passer à l’acte. Dans son ordinateur, les enquêteurs vont découvrir des recherches pour l'achat d'une arme. L'accusé nie en revanche depuis le début avoir tiré volontairement sur le frère du défunt, Cyrille Saintot.

Un mobile encore flou

Après avoir vu son frère étendu dans le jardin, mortellement touché, Cyrille Saintot tente de rattraper Christophe Fressart qui s’enfuit. Dans un corps à corps, deux coups feu retentissent. Un premier tir touche l’oreille droite, le second traverse l’omoplate de Cyrille Saintot. Tirs accidentels ou intentionnels ? de la main droite ou de la main gauche ? médecin légiste et expert en balistique vont confronter leur rapport. Et puis il y a le mobile, encore flou. Les témoins, les proches parlent d’un différend autour d’une femme qui sera amenée à témoigner à la barre. Lors de ses auditions Christophe Fressart évoque cette querelle amoureuse mais fait aussi allusion à une trahison plus lointaine entre amis de 30 ans qui seraient montés ensemble sur des casses.

Pourquoi avoir voulu tuer Eric Saintot ? Voulait -il faire disparaitre les deux frères ? A l'issue de trois jours de débats, les jurés de la cour d'assises vont tenter de répondre à ces questions. Une chose est sûre, Christophe Fressart a pendant cinq ans ruminé sa vengeance. Le verdict est attendu vendredi.