Assises du Loiret : le père du petit Warren condamné à 15 ans de réclusion dont la moitié de sûreté

Durant trois jours, Daniel Dago-Serry a comparu devant la cour d’assises du Loiret pour violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner sur mineur de 15 ans. Ce père était accusé d'avoir mortellement frappé son bébé de deux mois et demi, le petit Warren en novembre 2013 à Corbeilles-en-Gâtinais. Les jurés l'ont condamné à 15 ans de réclusion dont la moitié de sûreté. Une peine moins lourde que les réquisitions du ministère public. Si l'accusé a changé une nouvelle fois de version lors de ce procès, il n'a jamais nié sa culpabilité.

ⓘ Publicité

Impeccablement habillé en civil jusqu’à présent, c’est en jogging avec un sac rempli de quelques affaires que Daniel Dago-Serry s’est présenté à la cour, ce vendredi 3 février, jour de verdict. "Il court vers vous, ses juges, il court vers sa condamnation" confesse Me Maud Touitou, l'une de ses deux avocats. Une condamnation que l’avocat général, Victor Muhammad, dans ses réquisitions a voulue juste mais sévère, 18 ans de réclusion dont plus de la moitié de sûreté. Il n' y a "aucun doute sur la culpabilité de l’accusé" pour le magistrat, persuadé que Daniel Dago-Serry "n’a pas tout dit" lors de ce procès et que même "si les faits sont lointains, si l’homme a depuis évolué, ce week-end de novembre 2013, un bébé est mort". "Il trop menti, quatre versions des faits, pour qu'on lui accorde la sincérité" ajoute l'avocat général. Dans sa dernière version face aux jurés, Daniel Dago-Serry a indiqué avoir porté un coup de poing le samedi puis avoir secoué le nourrisson le lendemain.

Justice pour Warren

Vous le jugez « pour ce qu’il a fait mais aussi pour ce qu’il est » plaide son autre avocat, Me Emmanuel Tordjman*.* Cet homme qui s’est construit "sans père, dans une violence extrême avec un beau-père qui au quotidien le cogne, l’étrangle parfois jusqu’à évanouissement, frappe sa mère et abuse de ses sœurs". Ce chaos interne, ces failles, cet abîme font encore partis de Daniel Dago-Serry mais "il a progressé dans ce long chemin vers la culpabilité" fait valoir Me Maud Touitou pour qui les coups portés à Warren ne sont pas "la cause exclusive" de la mort du nourrisson. Une hospitalisation à Montargis la veille de son décès "aurait sauvé l’enfant" rappelle l'avocate. Avant que les jurés ne retirent, Daniel Dago-Serry, accusé d’avoir tué son fils, a réclamé que justice soit rendue pour Warren.