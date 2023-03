Assises du Loiret : le procès hors norme du dentiste de Châlette-sur-Loing

C’est un procès d'ampleur qui va se tenir aux assises du Loiret. Le procès du dentiste Stéphane Schoener . Cet ancien praticien de Châlette-sur-Loing, prés de Montargis, âgé aujourd’hui de 61ans, est poursuivi pour plusieurs viols, agressions sexuelles et atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel. L’accusé aurait abusé principalement de jeunes filles parfois mineures au sein de son cabinet dentaire. A l’issue de trois ans d’instruction, ce procès doit durer dix jours.

Août 2011, dans la Nièvre (58), une jeune fille de 19 ans évoque auprès d’une assistante sociale des abus sexuels dont elle aurait été victime notamment de la part de son dentiste de Châlette-sur-Loing. Elle est entendue par des gendarmes, la procédure est ensuite transmise au parquet de Montargis mais l’enquête de police va en rester là. 7 ans plus tard, le compagnon d'une autre jeune patiente du Dr Stéphane Schoener dénonce sur les réseaux sociaux les gestes déplacés qu'elle aurait subis de la part du praticien et menace le dentiste. Le Docteur Stéphane Schoener porte plainte pour menaces de mort et diffamation. Cette plainte va finalement se retourner contre lui.

23 présumées victimes face à l'accusé

Après audition de cette jeune femme le lien est fait avec la première affaire. En janvier 2019, une information judiciaire est ouverte contre X puis en février Stéphane Schoener est interpellé, placé en garde à vue avant d’être mis une première fois en examen. Au cours de trois années d’instruction, ce sont près d’une quarantaine d’anciennes patientes de l'ancien dentiste qui seront entendues. Pour certaines, les faits ont été prescrits. Au final, 23 présumées victimes dont un garçon seront partie civile au procès. L'une d'entre elles avait témoigné en octobre 2019 sur France Bleu Orléans. L'ordre des chirurgiens-dentistes du Loiret est également partie civile.

Au sein du cabinet dentaire

Le sexagénaire est accusé d’avoir profité de séances d’acupuncture, utilisées dit-il comme méthode alternative pour apaiser les douleurs des soins dentaires, pour commettre les agressions. Massages, caresses, pénétrations digitales, aiguilles apposées sur les parties intimes, les faits se passent dans une salle dédiée entre midi et deux ou en début de soirée car la secrétaire n’est pas là. Les victimes sont les enfants de patients, de connaissance du dentiste de famille, certaines plaignantes ont même été les baby-sitters des propres enfants du praticien.

Une caméra vidéo espion

Le Dr Stéphane Schoener, qui exerce aussi à l'hôpital d'Amilly, utilise par ailleurs un système de caméra espion qui filme et photographie les scènes. Des milliers de clichés et vidéos à caractère sexuel seront découverts lors d’une perquisition au cabinet dentaire. Si l’accusé reconnait ces enregistrements et un certain goût pour le voyeurisme, il a nié tout au long de l’instruction les viols et agressions sexuelles. Le Dr Stéphane Schoener est en détention provisoire depuis mai 2019. Le verdict est attendu le 7 avril prochain après dix jours de débats devant les jurés de la cour d'assises du Loiret.