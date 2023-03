Assises du Loiret : les bribes d'aveux du Dr Schoener, poursuivi pour viols et agressions sexuelles

Le procès du Dr Stéphane Schoener , qui s'est ouvert lundi dernier, se poursuit devant la cour d'assises du Loiret. L'ancien dentiste de Châlette-sur-Loing est accusé de viols et d'agressions sexuelles sur des patientes, parfois mineures, sous couvert de séances d'acupuncture. Elles sont une vingtaine à être parties civiles dans ce procès. Alors que les victimes présumées se succèdent à la barre et relatent quasiment les mêmes faits, l'accusé n'a livré que des aveux partiels.

Face aux esquives, dérobades et autre louvoiements du Dr Schoener, le président de la cour d'assises du Loiret, Sébastien Evesque, a choisi de l’interroger presque systématiquement après chaque témoignage de ses présumées victimes. Une manière de coller au plus près du volumineux dossier mais aussi de placer l’accusé face à ses contradictions. Un cas par cas, une maïeutique qui a poussé au quatrième jour de son procès, l’ancien praticien a faire quelques confessions. Jusque là, il n'avait exprimé que des regrets . A propos de l'une de ses anciennes patientes, qui vient de s’exprimer à la barre, il reconnait avoir "écarté sa culotte, passé la main dans l’entre-jambe et touché son sexe".

L'agacement de l'avocat général

"Pourquoi ?" demande le président. "Pour créer un rapprochement, par attirance sexuelle" répond Stéphane Schoener. L’ancien dentiste avoue également des massages non facturés, par "excitation personnelle". Sur les rendez-vous systématiquement fixés entre midi et deux ou après 18 heures car à ce moment là il n’y a plus de secrétaire au cabinet, il faut un léger agacement de l’avocat général, Luc Belan, pour que l'ex-professionnel de santé lâche au final sur l'aspect intentionnel un "oui". Tout cela ne reste cependant que des bribes d’aveux car l’accusé continue d’être le plus souvent vague et équivoque dans ses réponses face aux jurés.

L'accusé nie les viols

Un pas en avant, deux pas en arrière, Stéphane Schoener persiste en revanche à nier les viols et les agressions sexuelles avec actes de torture ou barbarie, infractions pour lesquelles il encourt 20 ans de prison. "Je n'ai jamais commis de pénétration digitale au sein de mon cabinet" affirme-t-il avant d'ajouter que si sur une photo l'on voit son pouce à l'intérieur d'un vagin, "c'est fortuitement". Quant aux aiguilles apposées sur les lèvres vaginales dont on témoigné deux patientes, il dément formellement. L'attitude de l'ancien dentiste a de quoi déplaire à ses propres avocats. "Vous sentez la frustration, l'exaspération qui règne dans cette cour ?" lui exhorte Me Balthazar Lévy. "Non, j'en ai pas l'impression, je suis vidé, fatigué, je ne vais pas bien" rétorque l'accusé.