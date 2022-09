Marc Grosman condamné à 20 ans de réclusion dont deux tiers de sûreté pour l'assassinat de sa sœur à Lorris

Après trois jours de procès et deux heures et demie de délibéré, le verdict est tombé au procès de Marc Grosman, poursuivi pour l'assassinat de sa sœur cadette le 29 août 2019 dans la maison familiale de campagne de Lorris. L'accusé a été condamné par les assises du Loiret à 20 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté des deux tiers. Les jurés ont toutefois répondu oui à la question de l'altération de son discernement. Annie, alors âgée de 53 ans, avait succombé d'un coup de carabine 22 Long Rifle tiré dans le dos.

30 ans dont 15 ans de sûreté requis

Ce crime de Marc Grosman, "c’est un acte fou mais ce n’est pas un acte de folie commis par un fou". Dés le début de ses réquisitions, Camille Braun, avocat général, balaie d’un revers la question de l’altération du discernement de l’accusé ce jour d'été 2019. Cette interrogation, dont il n'est pas fait état durant toute l'instruction du dossier, est apparue lors du procès dans les conclusions entendues à la barre par deux experts. Quant à la volonté et la préméditation de Marc Grosman de mettre fin à la vie de sa sœur, il n'y a aucun doute non plus pour la magistrate. Les aveux de "vengeance ruminée, de haine", les actes de l'accusé "il a rechargé le fusil puis tiré dans le dos, il avait la possibilité de renoncer" sont autant d’éléments qui qualifie l’assassinat. Elle requiert 30 ans de réclusion avec une période de sûreté de 15 ans.

Une angoisse abyssale -Me Pugliese

" C’est moins linéaire, beaucoup plus complexe, il ne faut pas simplifier cette histoire" plaide l’avocate de Marc Grosman qui implore aux jurés de "mettre des mots sur les silences vertigineux " de son client comme quand il tente de s'exprimer face à la cour. Depuis des années cet homme vit un "enfer, une angoisse abyssale, tout est douleur en lui et ce n'est pas une stratégie" clame Me Margot Pugliese. Elle ajoute "que se passait-il derrière la porte de cette famille Grosman avec un père, absent, sans amour, accaparé par ses fonctions au parti communiste, où les enfants ne parlent pas à table aux parents et au sein de laquelle toute origine juive est étouffée". L'avocate poursuit "Marc est un enfant posé là". Et puis il y a ces calomnies, ce fils "accusé à tort d'inceste avec sa mère".

Destins brisés

Partie civile mais sans avocat, Franck, frère aîné, abimé dans sa jeunesse par la drogue et parfois violent, réclame à la cour "de la clémence pour que le martyr de notre famille s'arrête un jour". Cette sœur Annie "brillante, courageuse, généreuse, vous l’avez tué lâchement" soutient l’avocate de la famille et des proches de la victime. Pour Me Katherine Loffredo-Treille "la justice c'est pour les vivants mais aussi pour les morts" avant de conclure "Annie ,votre sœur, était tout ce que vous n’êtes pas ". Cette phrase résume avec une part encore d’ombre une fratrie aux fortunes éloignées, aujourd’hui brisée, un destin tragique.