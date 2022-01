Assises du Loiret : perpétuité assortie de 22 ans de sûreté pour Christophe Fressart

Christophe Fressart a été condamné ce vendredi 28 janvier par la cour d'assises du Loiret à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Une peine extrêmement lourde pour cet homme jugé pour assassinat et tentative de meurtre en 2017 à Villemandeur dans le Loiret.

Après trois jours de débats, Christophe Fressart a été condamné, ce vendredi, par les jurés de la cour d'assises du Loiret, à la réclusion à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Cet homme de 54 ans, natif de Montargis, était poursuivi pour assassinat et tentative de meurtre. En octobre 2017, à Villemandeur, il avait abattu Eric Saintot, son ami d’enfance et blessé grièvement son frère Cyrille Saintot. Il avait parcouru pour cela 400 kilomètres en voiturette sans permis depuis son village de Moselle.

Le risque fort de récidive

Réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté, l’avocat général avait requis la peine la plus lourde qui soit devant une cour d’assises. Les jurés l'ont suivi. Pour le magistrat du ministère public, il ne fait aucun doute, l’assassinat d’Eric Saintot est "une exécution, une exécution sommaire, _une mise à mort, un crime assumé_, reconnu et même revendiqué".

Et puis, il y a aussi et surtout les menaces qui pèsent encore sur son frère Cyrille. Christophe Fressart avait été jusqu'à réitérer ces menaces de mort lors de la reconstitution en 2020, rue du Vieux Bourg à Villemandeur, du jamais vu ou presque. Cette détermination reste encore aujourd'hui sans faille et "seul les murs épais d’une prison pourront empêcher que le sang coule à nouveau" ajoute l'avocat général, Loïc Abrial. Dans le box, Christophe Fressart est impassible.

Il est déjà en enfer - Me Lysan, l'avocat de l'accusé

Durant trois jours, l'accusé n’a affiché "aucun regret, aucune compassion", il se sera contenter de répondre à plusieurs reprises aux questions du président de la cour par des phrases du style : "je n’ai rien à dire, je n’attends rien, ça ne vous regarde pas" fustige l’avocat de la famille de la victime, Me Pascal Lavisse. Christophe Fressart est "déjà en enfer mais si ce qu’il a fait est impardonnable, il est défendable" indique aux jurés son avocat, Me Yannick Lysan, qui confesse, "il m’a dit avant ce procès, ne vous acharnez pas à me défendre maître". Jusqu’au bout, Christophe Fressart est resté muet, évasif sur le pourquoi. Aucune déclaration fracassante comme promis par l'accusé. Une querelle amoureuse ? La trahison d'un pseudo code d’honneur de la rue ? Il aura simplement déclaré à propos de l’assassinat d’Eric Saintot : "il sort, je tire, il savait".