Assises du Loiret : un homme jugé pour avoir assassiné son ex-compagne à la Selle-en-Hermoy

Un homme de 40 ans comparait à partir de ce lundi et pour 7 jours devant la Cour d'assises du Loiret. Il est soupconné d'avoir tué son ex-compagne, en juillet 2018, à la Selle-en-Hermoy, près de Montargis. Il nie les faits et l'autopsie n'a jamais permis de préciser les causes du décès.

Le box des accusés à la cour d'assises du Loiret © Radio France - Christophe Dupuy Cette affaire démarre en juillet 2018. Natacha, 39 ans, mère de 6 enfants, disparait de son domicile à Château-Renard, dans le Loiret. Lorsque sa voiture est découverte abandonnée à la Selle-en-Hermoy, la gendarmerie du Loiret décide de lancer un appel à témoins et d'ouvrir une enquête pour "disparition inquiétante". 3 mois après, en octobre 2018, le corps de la mère de famille est découvert, en état de décomposition avancé, dans un bois, toujours à la Selle-en-Hermoy. L'autopsie ne permettra pas de connaitre les causes exactes du décès. L'ex compagnon violent très vite soupçonné Rapidement, les soupçons se portent sur l'un des ex-compagnons de Natacha, avec qui elle a eu une fille, âgée aujourd'hui de 15 ans. A plusieurs reprises, dans leur histoire, il s'était montré violent avec elle. Mais, lui nie toute implication dans la mort de la victime et avance plusieurs alibis au moment de la disparition de Natacha. Il aurait avoué les faits à un co-détenu Seulement en 2019, tout bascule. Alors qu'il est incarcéré en Savoie pour des violences sur sa nouvelle compagne, l'ex-compagnon aurait avoué le meurtre à un co-détenu. Ce dernier fera partie des témoins clés cette semaine au procès devant la Cour d'assises du Loiret. Les débats sont prévus pour durer 7 jours. Il y a plusieurs parties civiles avec plusieurs avocats pour défendre les intérêts des six enfants de Natacha. De nombreux experts sont également attendus à la barre.