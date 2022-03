Assises du Pas-de-Calais : "J'ai perdu le contrôle" regrette l'homme jugé pour le triple meurtre de Carvin

Un homme est jugé depuis ce mardi 8 mars matin devant la cour d'assises du Pas-de-Calais pour le meurtre de sa compagne et de deux enfants de cette dernière, alors âgés de 11 et 16 ans. Les faits s'étaient déroulés au domicile familial le 5 avril 2020 à Carvin, près de Lens. À l'ouverture du procès, l'homme qui encourt la réclusion criminelle à à perpétuité a dit ses regrets.

Une première matinée consacrée à l'étude de la personnalité de l'accusé

Lors de la première journée d'audience, la cour s'est notamment penchée sur la personnalité de l'accusé. Devant les questions des juges, celui-ci a fondu en larmes : "je veux dire la vérité par respect pour les victimes, j'ai beaucoup de mal à vivre avec ce que j'ai fait, je ne veux plus faire de mal à qui que ce soit. Et ce qui fait que je ne me suicide pas, c'est pour mon fils et mes parents. Sinon, je me suiciderai". Quand on lui demande s'il est quelqu'un de violent, l'accusé répond : "je n'ai jamais été violent, même si j'ai cassé de la vaisselle ou dit des propos que je regrettait tout de suite. J'ai perdu le contrôle, je suis en état de choc et je ne me souviens pas."

Les juges ont aussi cherché à savoir si le confinement a eu un effet sur l'accusé. Selon l'expertise psychologique et psychiatrique, "la période de confinement n'a pas eu de retentissement majeur mais elle a favorisé le contact entre les protagonistes et la sévérité d'un stress déjà présent, un ennui et une irritabilité." Et quand on lui demande si le confinement a eu un effet sur son acte, il écarte l'hypothèse : "quand j'étais au travail, je m'investissais à fond. Donc je ne pensais pas à mon mal-être. J'avais conscience que j'étais alcoolique et j'étais toute la journée à ne rien faire. Jessica vivait le stress le matin car elle devait faire les devoirs des enfants. Quand on n'a pas d'activité, on ressasse, on ressasse. Mais je n ai jamais utilisé le confinement pour me dédouaner." L'accusé parle d'un mal être profond qu'il ressent depuis sa précédente relation, qui a duré entre 2015 et 2016.

Lors de cette première matinée, son alcoolisme a également été mis en avant, ainsi que l'absence de démarches de sevrage de sa part. La cour va entendre ce mardi après-midi son ancienne compagne, avec laquelle il a vécu deux ans, et qui évoque elle des violences, notamment des menaces verbales. La cour essayera aussi, au cours de ce procès, de faire la lumière sur la présence ou non de violences dans le couple qu'il formait avec Jennifer depuis 2016: la femme avait déjà porté plainte contre lui, mais elle avait finalement retiré sa plainte, et sa plainte avait été classée sans suite.