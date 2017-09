Assises du Puy-de-Dôme : 30 ans de réclusion criminelle pour actes de torture et de barbarie

Victor Da Silva comparaissait depuis lundi pour actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L'accusé alcoolique avait fait subir d'atroces souffrances à sa dernière compagne en juin 2014 à Malintrat dans le Puy-de-Dôme.

30 ans de réclusion criminelle. Le verdict prononcé ce mercredi en fin d'après-midi par la cour d'assises du Puy-de-Dôme est conforme aux réquisitions formulées par l'avocat général en fin de matinée à Riom. Ce dernier a notamment insisté sur le fait que la victime avait été "massacrée" par son compagnon bourreau et que cela n'avait rien à voir avec la sexualité.

L'indescriptible horreur

Au premier jour de son procès lundi dernier, l'accusé était apparu le visage fermé, abattu, dans le box. La scène macabre qui s'est jouée dans la nuit du 4 au 5 juin 2014 a plané comme un cauchemar sur les trois jours d'audience. Ce corps martyrisé de Sylvie Debret, notamment ses parties intimes, ses atroces souffrances, sa lente agonie.

Alcool et violences

Les experts psy ont décrit un homme perturbé, atteint d'un trouble de la personnalité et souffrant d'une dépendance claire à l'alcool. Une dépendance "qui a des conséquences sur son comportement qui peut devenir très violent". L'un des frères de Victor Da Silva a avoué qu'il craignait son frère cadet. "Il était violent avec ses compagnes. On a essayé, mais on n'a rien pu changer". Autre témoignage, celui d'un voisin qui évoque sa peur d'avoir à faire à lui "très inquiétant, quand il boit". L'alcool synonyme de violences pour ses compagnes successives. Certaines d'entre elles sont venues témoigner à la barre en larmes. Sylvie Debret, elle, n'a pas eu la possibilité de le faire.