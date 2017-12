Assises du Puy-de-Dôme : onze accusés jugés pour cinq braquages commis courant 2014

Pendant deux semaines, onze accusés, issus principalement du bassin thiernois, vont être jugés devant la cour d'assises à Riom. Jugés pour cinq extorsions avec arme commises dans le secteur de Thiers entre mars et juillet 2014.

Ils sont onze. Onze à comparaître à partir de ce lundi après-midi devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme pour des braquages commis entre mars et juillet 2014 dans le secteur de Thiers. Dix hommes et une femme âgés de 23 à 34 ans, suspectés donc d'avoir participé, à des degrés divers, à des extorsions avec arme au préjudice de particuliers et de supermarchés.

La première d'entre elle se déroule à Néronde-sur-Dore au domicile de restaurateurs. Deux hommes ligotent leurs victimes et repartent avec 35 000 euros.

Un mois plus tard c'est le supermarché Leclerc de Thiers qui est la cible d'un voleur assisté d'une complice. 40 000 euros sont alors dérobés.

Le 26 avril, à Thiers, ce sont des retraités qui sont agressés chez eux par deux hommes cagoulés. Des bijoux en or et un plus de 200 euros sont dérobés.

Autre agression "à domicile" le 6 mai toujours à Thiers. Celle d'un artisan coiffeur. Deux individus rouent de coups le propriétaire des lieux et repartent avec 22 000 euros.

Enfin le 5 juillet c'est le magasin LIDL de Thiers qui est la cible de trois "braqueurs". Ces derniers dérobent 2 000 euros.

Des extorsions à tiroirs

Dans le "lot" des accusés, il y en a qui reconnaissent avoir participé à certains de ces braquages. Mais qui peuvent nier leur participation sur d'autres. Certains de ces accusés sont mis en cause par d'autres. Ils se retrouveront tous dans le box de Riom pendant dix jours. Les langues pourraient donc se délier, c'est en tout cas ce qu'espèrent les nombreuses -huit au total- parties civiles qui seront présentes aux audiences.

Le procès doit durer deux semaines avec un verdict attendu le soir du vendredi 22 décembre.