Assises du Puy-de-Dôme : un septuagénaire jugé pour viols en récidive commis à Royat

L'homme, déjà condamné en 1998 pour des faits similaires, est jugé pour avoir violé deux individus sous la menace d'une arme. Le deuxième, handicapé à 80%, l'aurait été à de multiples reprises dans l'appartement du mis en cause à Royat.

Ils seront deux sur le banc des parties civiles ces jeudi et vendredi devant la cour d'Assises du Puy-de-Dôme.

Deux hommes qui témoigneront des viols qu'ils auraient subis. Un troisième, de nationalité portugaise, a préféré quitter la France plutôt que d'être confronté à son agresseur présumé.

L'accusé, détenu depuis juillet 2016, est un homme âgé aujourd'hui de 70 ans. Il lui est reproché d'avoir profité de l'état de fragilité sociale ou mentale de ses victimes pour abuser d'elles.

La première victime présumée, un homme de 21 ans, aurait été violée le 16 juillet 2016 dans l'appartement du mis en cause à Royat. Avant les actes de pénétrations buccale et annale, ce dernier aurait fait boire sa victime mais aussi entrainé cette dernière à fumer des joints de cannabis.

La deuxième, un trentenaire handicapé à 80%, aurait été violé à de multiples reprises et sous la menace d'un couteau.

Viols sur personne vulnérable, handicapée à 80%

Aujourd'hui encore ce retraité nie toujours les faits. Ses explications ont souvent varié depuis le début de l'affaire. En 1998, cet homme, originaire de La Réunion, avait été condamné pour notamment des faits de viols aggravés par la cour d'assises de l'île. La récidive légale est donc retenue dans cette affaire.

Les procès doit se tenir sur deux jours. L'accusé encourt vingt ans de prison.