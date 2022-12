Assises du Rhône : un homme jugé 22 ans après le braquage mortel d'un fourgon Transval à Grenoble

Le fourgon Transval avait été attaqué à coup d'explosifs et de kalachnikov

Ce 27 avril 2000, un fourgon Transval qui vient de charger 20 millions de francs à la Banque de France de Grenoble, se retrouve soudain coincé par une R 25, dans une contre-allée du Cours de la Libération. Deux hommes en surgissent, en bleu de travail, cagoulés et armés d'armes de guerre et d'explosifs. Ils rafalent le pare-brise du camion, puis font sauter la porte du véhicule, tuant du même coup l'un des convoyeurs, Manuel Ruiz, 42 ans, père de deux enfants. Les deux autres convoyeurs sont gravement blessés.

Scène de guerre en plein Grenoble

C'est une véritable scène de guerre qui se déroule ce jour-là en pleine centre-ville, en plein milieu de la journée.

L'un des malfaiteurs parvient à se glisser dans l'habitacle pour se saisir d'un sac contenant 10 millions de francs mais en ressortant, sa perruque reste accrochée a l'intérieur.

Dans leur fuite, les malfrats changent de véhicule et tentent d'incendier la R25 mais, grâce à l'intervention d'un témoin, elle ne brûle pas et une goutte de sang est retrouvée sur l'un des sièges.

En 2004, l'affaire, qui piétine, est classée sans suite. Elle sera relancée en 2006 grâce aux progrès de la science, et en 2018, bingo, l'ADN de Saïd Tayakout est isolé sur la perruque. Un résultat confirmé par l'analyse de la goutte de sang découverte dans la R25.

Maitre Ripert défend l'accusé, Saïd Tayakout © Radio France - Véronique Pueyo

Rattrapé par la justice 18 ans plus tard, Tayakout nie farouchement avoir participé a ce braquage. C'est le seul à avoir été identifié dans cette affaire. Son ou ses deux complices, l'enquête n'a pas réussi à établir le nombre d'individus composant le commando, n'ayant jamais été retrouvés.

L'enquête a montré pourtant comment le niveau de vie de Saïd Tayakout s'était brusquement amélioré. Il avait fait construire une maison avec piscine, dans la Loire, avait investi dans plusieurs sociétés -garage, commerce de fruits et légumes, bar-restaurant- tout en déclarant de faibles revenus au fisc.

"j'ai beaucoup travaillé, c'est tout" avait-il affirmé lors de l'instruction. Pas sûr que cet argument suffise à l'innocenter.

Identifié grâce à l'ADN retrouvé sur une perruque

Mais pour son avocat, Maitre Ripert, son client est innocent car la preuve n'est pas faite qu'il était sur place au moment des faits : "Dès le début de l'audience, je demanderai à la Cour de constater que les faits sont prescrits. Puis, si elle le refuse, de constater qu'ils sont trop anciens pour que mon client bénéficie d'une procès équitable. Pour le reste, je démontrerai que ces prétendues analyses génétiques ne sont qu'au mieux des erreurs, au pire des manipulations ! J'en ai la preuve, je l'ai déjà fait dans un dossier où le même laboratoire était en cause."

Saïd Tayakout, marié, divorcé, père de deux enfants, a visiblement continué ses activités de braqueur puisqu'en 2020, il est condamné en appel, par la cour d'assises du Rhône, à 26 ans de réclusion criminelle pour l'attaque à l'explosif d'un fourgon blindé et d'un distributeur de billets en 2013 et 2014 dans la Loire. Cette fois-ci, il risque la réclusion criminelle à perpétuité.

Maitre Denis Dreyfus représente les parties civiles dans cette affaire © Radio France - Véronique Pueyo

Des parties civiles dans l'attente depuis 22 ans

Pour Maitre Dreyfus, qui défend la famille de deux des trois convoyeurs de fonds, Manuel Ruiz et Jean-Claude Béguin, ce drame a détruit la vie de ces deux familles : " 22 ans après, le choc est malheureusement intact et c'est comme si on était en cette journée d'avril 2000. Il y a eu d'abord une terrible douleur, puis une terrible attente. Une terrible déception aussi quand un non-lieu a été rendu en 2004. Puis, l'espoir est revenu quand l'ADN a parlé. Mais les enfants de Manuel Ruiz ont dû se construire sans leur père. Jean-Claude Béguin, lui, est mort d'un cancer de la thyroïde, cancer que le tribunal des affaires de Sécurité sociale a reconnu comme ayant un lien direct avec le braquage. Aujourd'hui, ces deux familles attendent une réponse judiciaire à la hauteur."

Le verdict est attendu le 14 décembre prochain.