Justice : "Je lui pardonnerai si je suis encore vivant à sa sortie" dit le père de Jean-Christophe Karcher

Jean Christophe Karcher a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle ce vendredi par la cour d'assises du Bas-Rhin à Strasbourg.

ⓘ Publicité

Cet ex notable de 50 ans établi à Niederroedern dans le nord Alsace était jugé depuis 15 jours. Il devait répondre d'attouchements sexuels sur 34 fillettes. Il était aussi poursuivi pour le viol de trois d'entre elles. Des viols qu'il a reconnu seulement lors de l'audience, après les avoir niés durant l'instruction.

Les faits se sont produits entre 2007 et 2018 dans la maison de cet ex professeur de physique chimie. Mais aussi notamment lors de camps scouts qu'il animait.

Le père de Jean-Christophe Karcher était lui aussi jugé dans cette affaire. Accusé d'avoir détruit des clefs USB qui contenaient des films pédopornographiques appartenant à son fils. Il a été condamné à deux ans de prison, dont un ferme. Mais sans mandat de dépôt.

Devant les journalistes, à l'issue de l'audience, l'homme a reconnu "avoir agi ce jour-là peut-être bêtement". "Mais moi je n'ai rien fait aux victimes. J'ai détruit quelque chose dont je ne connaissais pas le contenu" explique-t-il.

Le père de Jean-Christophe Karcher a surtout tenu à rendre hommage au courage des victimes. "Ces gamines ont beaucoup souffert. J'espère qu'elles vont se reconstruire" dit-il.

"Je ne pourrai pas pardonner tout de suite à mon fils. Si j'avais su ce qu'il faisait, croyez moi, cela n'aurait fait qu'un tour pour moi".

Et il ajoute : "Ma première pensée est allée aux victimes et à leurs parents. Ma deuxième pensée, c'était pour mes petites filles qui n'ont rien demandé et n'ont pas mérité cela. Ma troisième pensée, c'était pour son épouse qui se retrouve abandonnée du jour au lendemain. Et à mon fils je lui pardonnerai si je suis encore vivant à la sortie. Mais pour le moment je ne peux pas balayer d'un revers de manche ce qu'il a fait. S'il fait appel, je pense que je ne le reverrai plus du tout jusqu'à ma mort. Parce qu'il n'a pas lieu de faire appel à mon avis. Par rapport aux victimes, il ne peut pas se rétracter" dit-il.