Assises : l'heure du procès de l'affaire Mamone à Thionville, l'accusé plaide toujours son innocence

Une affaire qui a défrayé la chronique à plus d'un titre, l'affaire Mamone, est jugée ce mercredi et ce jeudi aux assises de la Moselle à Metz. Antoine Mamone, un agent municipal de Thionville, âgé de 50 ans, avait été retrouvé mort le 1er février 2013, dans son appartement thionvillois, tué de 16 coups de couteau. Mais l'enquête a démontré que la mort remontait au 14 décembre 2012, un mois et demi plus tôt. Le principal suspect, Julien Fernandez, un jeune Mosellan, aujourd'hui âgé de 28 ans, placé en détention provisoire puis laissé libre sous contrôle judiciaire, sera dans le box des accusés. Le procès devait se tenir initialement en mai dernier mais l'accusé avait pris la fuite un mois avant d'être jugé et quand il était réapparu le jour du procès, il avait été incarcéré et l'audience reportée. Aujourd'hui, il plaide toujours son innocence.

Beaucoup de mystère encore autour du drame

Depuis le début de l'enquête, Julien Fernandez a toujours nié avoir tué Antoine Mamone. Dans sa version des faits, les deux hommes sont entrés en contact via un site de rencontre homosexuel. Mais arrivés chez l'agent municipal, ce 14 décembre 2012, Julien Fernandez fait marche arrière et s'enfuit, en emportant au passage 40 euros volés dans le porte-monnaie de la victime. Après le signalement de la disparition d'Antoine Mamone, un mois et demi plus tard, quand les pompiers veulent pénétrer dans son appartement, la porte est cadenassée de l'intérieur, les volets fermés, et des traces de pesées sont retrouvées à l'entrée, qui pourraient être celle d'une tentative d'effraction avec un pied de biche. Des éléments intrigants qui jouent plutôt en faveur de l'accusé.

L'accusé panique avant son procès initial en mai

En détention provisoire au début de l'enquête, il a été laissé sous contrôle judiciaire en 2016 et aurait pu se présenter libre devant le jury, mais comme il a disparu des radars un mois avant son procès initial en mai dernier, le parquet a demandé à ce qu'il retourne derrière les barreaux quand il s'est présenté devant le justice le jour d'ouverture de son procès. Pourquoi a-t-il voulu fuir? "Parce qu'il a paniqué", assure son avocat, Me Olivier Rondu, qui plaidera son acquittement.