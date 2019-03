Assises : le procès de l'étudiant qui a donné une trentaine de coups de couteau à sa petite amie débute ce jeudi

Ils sont tous les deux des miraculés. Le 27 mars 2016, un étudiant en médecine donnait une trentaine de coups de couteau à son ex petite amie, avant de se jeter du viaduc Saint-Jacques. Ils ont survécu à leurs blessures et se retrouveront devant la Cour d'Assises du Puy-de-Dôme ce jeudi.

Clermont-Ferrand, France

L'affaire commence rue de Gravenoire, près de l'ancien Hôtel-Dieu de Clermont. Il est un peu plus de 22 heures ce 27 mars 2016 lorsque les secours sont appelés pour soigner une jeune fille retrouvée par terre, dans une mare de sang. L'enquête permettra de constater ensuite qu'elle a reçu une trentaine de coups de couteau. Elle est évidemment gravement blessée, fait un arrêt cardiaque mais les secouristes réussissent à faire repartir son cœur. La jeune fille est encore assez consciente pour donner le nom de son agresseur, son ancien petit ami.

Ce dernier a pris la fuite. Il sera retrouvé le lendemain matin. Après avoir erré dans les rues de Clermont, le jeune décide de se suicider et saute du viaduc Saint-Jacques. Il est transféré au CHU, lui aussi dans un état critique mais il va également survivre à ses blessures. Dans les deux cas, il s'agit quasiment d'un miracle tant leurs blessures étaient graves.

Jusqu'à 30 ans de prison

Les deux jeunes se sont rencontrés en 2012, alors qu'ils étaient en première au lycée Virlogeux de Riom. Ils restent ensemble un peu plus de deux ans ; la jeune fille part étudier à Paris et leur relation se dégrade. La rupture intervient fin 2015. Une rupture que ne supporte par le jeune homme qui a commencé des études de médecine. Il envoie de nombreux textos, fait du chantage au suicide et inquiète ses amis par son changement d'attitude.

A force, la jeune fille accepte de le revoir pour lui signifier que leur histoire est bel et bien terminée. C'est ce soir du 27 mars 2016. La jeune fille ne veut pas monter dans l'appartement, la rencontre se fait donc au pied de l'immeuble, rue de Gravenoire. C'est là qu'à lieu l'agression, un geste prémédité selon les aveux faits par le jeune homme dans une lettre retrouvée à son domicile.

Aujourd'hui, il dit ne plus se souvenir ni de l'agression, ni de sa volonté de tuer même s'il ne nie pas les faits qui lui sont reprochés. L'agresseur et sa victime se sont revus 21 mois plus tard, lors de la reconstitution. Ils se retrouveront ce jeudi dans l'enceinte du palais de justice de Riom. Le jeune homme comparaît pour tentative d'assassinat. Il encourt 30 ans de réclusion criminelle. Quant à sa victime, elle a réussi à retrouver une vie quasi normale. Le procès devant les Assises du Puy-de-Dôme doit durer trois jours.