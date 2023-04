Assistants d'eurodéputés du Modem : le procès de François Bayrou du 16 octobre au 22 novembre

Le parquet de Paris confirme à l'AFP ce mardi après-midi les dates du procès de François Bayrou et de dix autres personnes. Il s'agit de l'affaire des assistants des députés européens du MoDem. Le procès se tiendra du 16 octobre au 22 novembre 2023 à Paris. François Bayrou sera jugé pour complicité de détournements de fonds publics européens, entre juin 2005 et janvier 2017, en tant que président du parti UDF puis MoDem.

Plus de cinq semaines de procès

Au mois de mars, François Bayrou réagissait au micro de France Bleu Béarn Bigorre en apprenant le renvoi du dossier devant le tribunal. "Enfin !" confiait l'actuel Haut-commissaire au plan . François Bayrou ajoutait : "On va faire la preuve que tout ça n’a été qu’un assaut d’accusations fausses et infondées." Le patron du MoDem et dix autres personnes sont poursuivies pour avoir utilisé des fonds européens pour embaucher des assistants parlementaires alors que ces assistants auraient travaillé pour le parti entre 2009 et 2014. Le préjudice serait évalué à 1,4 million d'euros.