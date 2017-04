Assistants FN : le Parlement européen estime son préjudice potentiel à près de cinq millions d'euros

Le Parlement européen évalue désormais à près de cinq millions d'euros son préjudice potentiel pour les salaires qui auraient été versés frauduleusement à des assistants d'eurodéputés FN entre 2012 et 2017, au centre d'une enquête sur des soupçons d'emplois fictifs, a appris jeudi l'AFP.

Alors que la procédure de levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen a été lancée mercredi par les députés européens, le Parlement de l'Union européenne annonce ce jeudi une nouvelle estimation du préjudice potentiel de ces emplois d'assistants parlementaires sur lesquels pèsent des soupçons d'emploi fictif. L'institution parle désormais de 5 millions d'euros.

17 eurodéputés visés

Très précisément , cette estimation s'élève à 4.978.122 euros au 21 avril, et elle est une "mise à jour" après la découverte des "élements nouveaux" du dossier ces derniers mois, comme l'écrit dans une note aux juges d'instruction l'avocat du Parlement européen, Patrick Maisonneuve. Une précédente estimation du Parlement, en septembre 2015, évaluait ce préjudice potentiel à 1,9 million d'euros. Dans la note transmise cette semaine, 17 députés européens du Front national sont visés, parfois pour plusieurs assistants.

Figurent parmi eux la candidate du parti d'extrême droite à la présidentielle Marine Le Pen, son père Jean-Marie Le Pen, Louis Aliot ou Florian Philippot. Autant de cas que l'enquête judiciaire en France, dans laquelle le Parlement européen est partie civile, devra confirmer. "Je constate que ces violations du secret de l'instruction suivent un timing parfait", a réagi l'avocat de Marine Le Pen, Rodolphe Bosselut.

Pas de convocation avant le second tour de la Présidentielle

Le Parlement européen a déjà lancé des procédures de recouvrement pour un total de 1,1 million d'euros concernant six eurodéputés, dont Marine Le Pen (340.000 euros). Ces procédures sont contestées par les élus FN devant les tribunaux européens. Dans l'enquête instruite à Paris, les juges cherchent à déterminer si le parti a mis en place un système pour rémunérer ses permanents ou des cadres avec des fonds publics du Parlement européen, en les faisant rémunérer comme assistants de ses eurodéputés. Ils ont déjà mis en examen deux assistants, dont la cheffe de cabinet de Marine Le Pen au Front national, Catherine Griset, pour recel d'abus de confiance.

Les juges ont également demandé au Parlement européen de lever l'immunité de Marine Le Pen, procédure lancée ce mercredi. Elle ne sera toutefois pas convoquée avant le second tour de l'élection présidentielle française du 7 mai. Marine Le Pen a jusqu'à présent fait valoir son immunité parlementaire et refusé de se rendre aux convocations de la police en février et des juges d'instruction en mars, expliquant qu'elle ne souhaitait pas s'exprimer devant les enquêteurs avant les législatives du mois de juin.