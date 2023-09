Assistants parlementaires du FN : le parquet de Paris demande un procès pour 27 personnes, dont Marine Le Pen

Le parquet de Paris indique ce vendredi avoir requis un procès pour le Rassemblement national et 27 personnes liées au parti, parmi lesquelles Marine Le Pen et son père. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à un système de détournement de fonds publics européens entre 2004 et 2016.

Marine Le Pen en Italie, le 17 septembre 2023. © Maxppp - Luca Ponti / ipa-agency.net Le parquet de Paris a requis un procès pour onze eurodéputés FN (devenu RN), dont Marine Le Pen et son père Jean-Marie Le Pen, a-t-il indiqué vendredi. Plusieurs assistants parlementaires sont aussi concernés. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à un système de détournement de fonds publics européens entre 2004 et 2016. ⓘ Publicité Le parquet demande que la principale figure du Rassemblement national (RN) soit jugée par le tribunal correctionnel pour détournement de fonds publics et complicité, et requiert aussi un procès pour le maire de Perpignan Louis Aliot et l'ex-numéro 2 du parti Bruno Gollnisch. Plus d'informations à venir...