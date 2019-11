Assistants parlementaires du MoDem : François Bayrou convoqué en vue d'une possible mise en examen

François Bayrou est convoqué par les juges d'instruction du pôle financier le 6 décembre, aux fins d'une mise en examen dans le dossier des emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires au sein du MoDem, a appris franceinfo de source proche du dossier, confirmant une information du journal Le Monde. Le maire de Pau et président du parti centriste est soupçonné de détournement de fonds publics et complicité de détournement de fonds publics.

Au moins neuf collaborateurs concernés

Le MoDem est suspecté d’avoir utilisé des crédits européens pour rémunérer des assistants parlementaires d’eurodéputés qui, en réalité, auraient essentiellement travailler pour le parti. Selon la cellule investigation de Radio France, l'enquête a établi qu'au moins neuf collaborateurs d'eurodéputés centristes auraient été payés ainsi.

Une information judiciaire contre X a été ouverte en juillet 2017 pour abus de confiance, recel d'abus de confiance et escroqueries. Entendu le 11 septembre 2019 par les policiers de l' Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), à Nanterre, François Bayrou avait affirmé "avoir pu apporter (aux enquêteurs) toutes les explications nécessaires" et assuré que "les preuves existent que tout ça était un mensonge".