Le Front national est mis en examen pour complicité et recel d'abus de confiance depuis fin novembre, a annoncé ce mardi Wallerand de Saint-Just à l'AFP. "C'est la suite logique de la procédure", a précisé le trésorier du parti.

Marine Le Pen déjà mise en examen personnellement

Dix-sept eurodéputés ou ex-eurodéputés FN, dont Marine Le Pen et son père Jean-Marie Le Pen, sont visés par l'enquête qui porte sur au moins une quarantaine d'assistants. Ces derniers, rémunérés par le Parlement européen, sont soupçonnés d'avoir travaillé en réalité pour le Front national en France.

À ce jour, six personnes sont poursuivies, dont la présidente du parti frontiste et ex-eurodéputée Marine Le Pen, mise en examen fin juin pour abus de confiance et complicité d'abus de confiance, et sa cheffe de cabinet au FN, Catherine Griset, pour son emploi comme assistante parlementaire.

Le préjudice pour le Parlement européen s'élèverait, d'après ses propres estimations, à près de cinq millions d'euros de 2012 à 2017.

Un système de financement illégal ?

En France, les enquêteurs ont saisi chez Wallerand de Saint-Just, le trésorier du Front national, une lettre de juin 2014, révélée par Le Monde, où il proposait de faire "des économies importantes grâce au Parlement européen et si nous obtenons des reversements supplémentaires".

Wallerand de Saint-Just s'était défendu le 30 mars sur franceinfo : "Il n'y a jamais eu de système mis au point, nous n'avons rien fait d'illégal, nous n'avons jamais voulu prendre le moindre centime au Parlement européen".