Asson : un quartier confiné après l'incendie d'une maison contenant des feux d'artifice

Ce matin vers 10h30, une maison a pris totalement pris feu rue Casalere à Asson. Les trois occupants ont pu sortir de l'habitation, un homme a été légèrement brulé. Un périmètre de 200 mètres autour de la maison a été installé, à cause de la présence de feux d'artifice à l'intérieur.

Vers 10h30 ce lundi matin, une maison située rue Casalere à Asson a pris feu. L'habitation a été totalement détruite par les flammes. A l'intérieur, un homme et une femme entre 30 et 40 ans et leur petite fille, ont pu sortir à temps. L'homme a été légèrement blessé au bras car il aurait tenté de récupérer des affaires à l'intérieur.

Un confinement de la population sur un périmètre de 200 mètres autour de la maison a été décrété, en raison de la présence de feux d'artifice à l'intérieur. Une équipe de déminage se rend également sur place.

Les pompiers sont encore sur place © Radio France - Marion Aquilina

Les occupants seront relogés par la commune indique le maire d'Asson, Marc Canton.