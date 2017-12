Astérix, un sans-abri bien connu au Grau-du-Roi est mort seul dans le froid, des suites de sa maladie

Astérix, un SDF bien connu des habitants du Grau du Roi est décédé dans la nuit de vendredi à samedi près de la plage du Boucanet. Une nuit où les températures ont bien baissé mais le SDF n'est pas mort de froid mais de son cancer de l'estomac.

Une nouvelle a beaucoup agité les habitants de la commune du Grau-du-Roi ce matin. Un sans-abri de 57 ans est décédé dans la nuit de vendredi à samedi. Les températures ont frôlé les négatives mais cet homme n'est pas mort de froid, il est décédé des suites de son cancer à l'estomac confirme la mairie.

Un sans abri que tout le monde aime au Grau-du-Roi

Astérix, c'était le petit nom que lui avait donné par affection les habitants de la commune située au bord de la mer. Un homme de 57 ans avec une moustache ressemblant à s'y méprendre à celle du gaulois de Gosciny. Comme le personnage de BD "il était libre" et refusait même les invitations à dormir dans des centres d'urgences, il avait aussi refusé des invitations chez des graulens qui s'étaient liés d"'affection pour lui et voulaient l’accueillir lors d'épisodes de froid. Comme cette nuit d'hier où il avait choisi de dormir une nouvelle fois dehors, entre la plage et le cimetière du Boucanet sur le boulevard Jean Bastide.

Atteint d'un cancer de l'estomac depuis plusieurs mois, Astérix avait été hospitalisé en début de semaine mais il avait finalement décidé de signer une décharge et de quitter précipitamment l’hôpital il y a deux jours préférant sa liberté aux soins.

La pharmacienne découvre le sans-abri inanimé

Ce samedi matin, la gérante de la pharmacie du Boucanet découvre en milieu de matinée le corps sans vie du sans-abri emmitouflé sous plusieurs couches de vêtements. Elle prévient les secours et les gendarmes qui concluent à une mort "naturelle", le froid aidant, son cancer l'a emporté.