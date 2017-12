Astillé, France

Au lendemain de cette tentative de cambriolage, Laurent Dupré a encore quelques contusions, mais a l'esprit clair. Le gérant du bar-tabac d'Astillé raconte dans les détails sa mésaventure, survenue lundi 18 décembre un peu avant 20h. A cette heure-là, son établissement était fermé et il était seul à l'intérieur: "J'avais baissé quasiment tous mes volets métalliques. Il n'en restait qu'un seul ouvert, et je n'avais pas non plus verrouillé la petite porte qui donne sur ma courette", relate-t-il. C'est par cette ouverture que s'est introduit le cambrioleur. Laurent Dupré est alors en train de dîner: "Il était cagoulé, pistolet à la main et il m'a dit donne-moi la caisse ou je te tue, raconte le gérant, il l'a répété plusieurs fois".

Après un moment, Laurent Dupré invite le malfrat à entrer dans une autre pièce où se trouve son coffre-fort. "Il m'a suivi en me poussant pour aller plus vite, détaille-t-il, il croyait sûrement faire une bonne affaire." C'est alors que le cafetier qui ne perdait pas le nord, en a profité pour ouvrir un tiroir dans lequel se trouvait la télécommande qui actionne son alarme. "Il m'a pris la télécommande des mains, mais elle lui a échappé. J'ai réussi à la ramasser et à appuyer sur le bouton". Le cambrioleur a alors certainement réalisé qu'un centre de surveillance allait être averti, et il a pris ses jambes à son cou, repartant d'où il était venu.

Quelques minutes plus tard, les gendarmes de Cossé-le-Vivien et de Chateau-Gontier sont venus faire les premières constatations. "Je tiens ce café depuis 1985, et je ne m'étais jamais fait cambrioler", raconte le gérant du bar-tabac qui n'a pas encore porté plainte, mais compte le faire rapidement. Fidèle à ses habitudes, il a rouvert son établissement dès le lendemain, c'est à dire mardi matin.