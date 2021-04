AstraZeneca : la famille d’un homme décédé quelques jours après sa vaccination porte plainte à Annecy

Le 7 mars dernier, Joël Crochet 63 ans reçoit une première dose d’AstraZeneca lors de l’opération de vaccination de masse organisée sur le Pâquier à Annecy (1811 personnes vaccinées en 48 heures). "Trente minutes après l’injection, il a ressenti des douleurs articulaires assez violentes et ensuite des problèmes respiratoires", explique son frère. Dès le lendemain, le sexagénaire se rend chez son médecin qui lui prescrit un traitement. Mais une semaine plus tard, l’état de santé cet homme s’aggrave subitement. "Le mercredi 17 mars, il est hospitalisé, poursuit Jean-Luc Crochet._Les médecins ont détecté plusieurs thromboses au niveau du foie, des reins et du cerveau_." Il décédera le jeudi 18 mars.

"faire la lumière"

Aujourd’hui, famille de Joël Crochet veut connaître les raisons de ce décès. Elle a porté plainte pour "homicide involontaire". "Le but est de faire la lumière sur les choses", indique Jean-Luc Crochet confirmant ainsi l’information révélée par nos confrères du Dauphiné Libéré. "L’apparition de toutes ces thromboses peut être un effet du vaccin", souffle-t-il. "Je ne suis pas anti-vaccin, je suis partagé entre les bénéfices et les risques. Mais tout n’est pas aussi limpide que cela, parfois il y a des problèmes graves et quand cela tombe sur quelqu'un de la famille on est forcément révoltés."

Tout ce que l'on veut c'est avoir une parfaite connaissance des causes de la mort de mon frère." - Jean-Luc Crochet

Enquête

La famille de Joël Crochet explique également être toujours dans l’attente des résultats de l’autopsie. Des expertises complémentaires auraient été demandées par l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament) qui recense et enquête sur tous les cas de complications et de décès suite à une vaccination avec l’AstraZeneca. Ce mardi, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a indiqué qu'elle était toujours en train d'évaluer si ce vaccin contre le Coronavirus est potentiellement lié à la formation de rares caillots sanguins, signalés dans plusieurs pays.