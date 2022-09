AstraZeneca quitte Reims : 120 emplois menacés

La direction d'AstraZeneca confirme ce mardi la fermeture prochaine de son site à Reims. Le groupe pharmaceutique cherche un repreneur et promet d'accompagner les 120 salariés de l'usine pendant "cette période de transition."

Ce sont 120 emplois qui sont menacés. Le groupe pharmaceutique AstraZeneca annonce ce mercredi 20 septembre la fermeture de son site à Reims. "Nous avons pris une décision difficile qui nous amène à présenter un projet de cession de nos activités opérationnelles de conditionnement et de distribution d'ici fin 2024 sur le site de Reims", confirme la direction dans un communiqué.

L'usine rémoise, qui conditionne et distribue des médicaments, n'entre plus dans les plans et les projets d'AstraZeneca. La faute, selon le groupe, à la perte d'un brevet sur un antidiabétique essentiellement conditionné sur ce site. Les volumes d'activité auraient donc baissé à Reims.

"De plus, notre portefeuille de médicaments continue d'évoluer en mettant davantage l'accent sur des produits de soins spécialisés à faible volume qui nécessitent de nouvelles technologies et des compétences très spécifiques. Ainsi, nous devons nous préparer dès maintenant pour répondre au mieux à l’évolutions des besoins des patients actuels et futurs", ajoute le communiqué.

Accompagner les salariés

L'ombre de cette fermeture planait au-dessus des salariés depuis plusieurs mois. Inquiet, le syndicat CFDT avait interpellé à plusieurs reprises la direction : "C'est un désastre humain et industriel, c'est intolérable, confie Baptiste Leroy, secrétaire général CFDT, section Chimie-Energie en Champagne-Ardenne. AstraZeneca, c'est 38% de croissance au niveau mondial l'année dernière. Il y a la place pour que les projets du groupe soient développés sur le site de Reims."

AstraZeneca compte maintenant accompagner ses collaborateurs du site rémois : "Nous allons désormais nous mobiliser pour la recherche d’un repreneur adapté pour le site. En parallèle, nous engageons les discussions avec les représentants du personnel. Notre objectif est de préserver au maximum l’emploi et trouver de nouvelles opportunités pour nos collaborateurs dans le cas où cette recherche n’aboutirait pas positivement."